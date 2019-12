Zuschussbedarf steigt erneut

Main-Tauber-Kreis.Fast 80 Millionen Euro nimmt der Bereich Soziales im Gesamthaushalt in Höhe von 205 Millionen Euro ein. Auf die Eingliederungs- und die Jugendhilfe sowie die Pflege entfallen die meisten Kosten.

„Den Wert einer Gesellschaft erkennt man auch daran, wie sie mit Schwachen und Alten umgeht“, so Manfred Schaffert (CDU). Er stellte fest, dass der Zuschussbedarf für die Jugendhilfe erneut überproportional in die Höhe klettere, obgleich die Zahl an Jugendlichen nicht gestiegen sei und die Hilfeangebote kontinuierlich ausgeweitet wurden. Wahrscheinlich müsse noch stärker bei den Frühen Hilfen angesetzt werden, wenn die Zahl der Familien mit Erziehungsdefiziten zunehme. Zudem regte er an, wiederum einen fachmännischen Blick von außen auf die systemische Arbeit des Jugendamts werfen zu lassen.

Klaus Kornberger (Freie Wähler) wies auf eine „bedenkliche Entwicklung unserer Gesellschaft“ vor dem Hintergrund des stetig steigenden Zuschussbedarfs bei den Hilfen zur Erziehung hin. Ute Schindler-Neidlein (SPD) bezeichnete es als Skandal, dass das Land seine Finanzverantwortung im Bereich Bildung, der Teilhabe und der Krankenhäuser massiv zurückfahre und die Kreise diese Kosten übernehmen müssten. Lobend erwähnte sie die Einführung der sozialen Gruppenarbeit in Niederstetten und Boxberg.

Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) merkte an, dass die für Familienzentren vorgesehenen 0,2 Prozent der Kreisumlage nicht von allen Kommunen entsprechend eingesetzt würde. Es sollte deshalb darauf geachtet werden, Geld nicht mit der Gießkanne zu verteilen. Albrecht Rudolf bezeichnete die Jugendhilfe mit ihren vielen Pflichtaufgaben als Reparaturbetrieb. hvb

