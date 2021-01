Zusammen regionale Lösungsansätze suchen

Die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung und Fachkräftebündnis Heilbronn-Franken haben eine Erklärung zur Situation der Ausbildung und Fachkräfte in Corona-Zeiten verabschiedet.

Heilbronn/Main-Tauber-Kreis. Sie beinhaltet drei Fokusthemen: Ausbildungsmarkt stabilisieren, Strukturwandel in Wirtschaft und Arbeitswelt bewältigen und die Digitalisierung als Treiber in der Arbeitswelt nutzen. In der Präsentation der im August 2020 verabschiedeten Präambel im Haus der Wirtschaft in Heilbronn unterstrichen die Partner, dass sie auch in Corona-Zeiten gemeinsam die Herausforderung des Themas Aus- und Weiterbildung und Fachkräftesicherung annehmen werden. Im Mittelpunkt stand das klare Bekenntnis, trotz Corona die Ausbildung und die Fachkräftebasis für die Unternehmen der Region zu sichern.

Enorme Herausforderungen

In der Präambel heißt es einleitend: „Die Corona-Pandemie trifft unsere Wirtschaft und Gesellschaft hart. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellt den Arbeitsmarkt vor enorme Herausforderungen. Vor der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt in einer sehr guten Verfassung. Die Arbeitslosenquote in Heilbronn-Franken lag im März 2020 noch bei 2,9 Prozent. Obwohl bereits externe Faktoren den Arbeitsmarkt unter Druck setzten: Transformation, etwa in der Automobilbranche, der demografische Wandel und nicht zuletzt die Digitalisierung. Die Partner des Fachkräftebündnisses und der Allianz für Aus- und Weiterbildung arbeiten seit vielen Jahren an nachhaltigen Lösungen zur Sicherung einer guten Ausbildungs- und Fachkräftebasis in der Region Heilbronn-Franken“.

In der Vergangenheit haben die Bündnisse bei der Bewältigung der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und der Flüchtlingskrise schnell und pragmatisch mit maßgeschneiderten regionalen Maßnahmen erfolgreich reagiert. Dabei gab es immer einen aktiven Schulterschluss mit den Fachkräfte- und Ausbildungsallianzen des Landes und der Bundesregierung, um Synergien zu nutzen und Kräfte zu bündeln. Diese krisenbewährte Vorgehensweise und die Erfahrung aus der langjährigen Netzwerkarbeit wollen die Partner des Fachkräftebündnisses und der Allianz für Aus- und Weiterbildung auch zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie anwenden.

Auf Basis der getroffenen Vereinbarungen, Erklärungen und Maßnahmenkataloge der bundesweiten und der landesweiten Allianz für Aus- und Weiterbildung wollen die Partner regionale Lösungsansätze entwickeln und umsetzen. Ein erster Schritt wurde bereits vor der Corona-Krise vollzogen. Die beiden regionalen Bündnisse haben sich auf eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit verständigt. In gemeinsamen Konferenzen werden die notwendigen Maßnahmen entwickelt und vereinbart.

Ausbildungsmarkt stärken

Zur Stabilisierung des Ausbildungsmarktes soll das deutsche Ausbildungssystem – als Erfolgsmodell weltweit anerkannt – den Grundpfeiler bilden. Dieses System sei ein Garant für den Wohlstand und für eine vergleichbar stabile Wirtschaft in Krisenzeiten. Die Partner der Gemeinsamen Konferenz für Ausbildung und Fachkräfte Heilbronn-Franken sind sich auch einig, dass die Corona-Krise nicht zu einer Krise auf dem Ausbildungsmarkt führen darf, mit negativen Auswirkungen auf die berufliche Zukunft junger Menschen und die Fachkräftesicherung.

Die Partner haben sich zum Ziel gesetzt, sich nach allen Kräften dafür einzusetzen zu vermeiden, dass Auszubildende ihre Ausbildungsstelle verlieren, die sie zu Beginn des Ausbildungsjahres 2020/21 nicht antreten können oder kein Ausbildungsangebot finden, weil Betrieben die Ausbildungsmöglichkeiten wegbrechen oder sie von Insolvenz betroffen sind. Gleiches gilt für das Ausbildungsjahr 2021/22.

Den Unternehmen kann die Überwindung der Krise nur mit ausreichenden Fachkräften gelingen. Die Partner befürworten daher die umfangreichen Hilfsprogramme des Bundes und der Länder ausdrücklich. Sie stellen fest, dass sie einen ersten und wichtigen Schritt zum Erhalt der Ausbildungsplätze und eines funktionierenden Ausbildungsmarktes darstellen. Daher bieten sie ihre Unterstützung bei der verwaltungstechnischen Umsetzung der Hilfsprogramme an. Auch der Regelbetrieb in Berufsschulen und Bildungseinrichtungen sowie digitales Lernen soll ermöglicht werden.

Die Partner unterstreichen die Bedeutung der Öffnung der Berufsschulen und beruflichen Bildungseinrichtungen für alle Klassen, denn es sei wichtig, dass ein Regelbetrieb hergestellt wird, sobald dieser wissenschaftlich vertretbar ist. Auch sollten Veranstaltungen der Berufsorientierung in den Schulen stattfinden dürfen. Sowohl die digitalen Lernangebote als auch die hybriden Maßnahmen der Arbeitsagenturen sind eine wichtige Unterstützung, um Lerninhalte ortsunabhängig zu vermitteln.

Betriebe sollen weiter ausbilden

Um das Angebot für das Ausbildungsjahr 2020/21 und die Folgejahre stabil zu halten, wollen alle Partner ihre Aktivitäten intensivieren und koordinieren. Sie appellieren an die Betriebe, dass weiterhin in gewohntem Umfang ausgebildet werden soll, um den Fachkräftebedarf nach der Krise sicherzustellen.

Auch der Strukturwandel in Wirtschaft und Arbeitswelt wird in der Präambel deutlich angesprochen. Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt gehen mit einem raschen Wandel von Aufgabenfeldern und Tätigkeitsprofilen einher. Die fortschreitende Digitalisierung, technologische Umbrüche, etwa als Folge der Dekarbonisierung, ökologischer Umbau, Globalisierung, gesellschaftlicher und demografischer Wandel sowie arbeitsmarktbezogene Migration verändern die Rahmenbedingungen und Anforderungen an Betriebe und Erwerbspersonen tiefgreifend und in rasantem Tempo.

Strukturwandel beschleunigt

Die Corona-Krise beschleunigt diesen Strukturwandel in der Arbeitswelt und hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und Arbeitsgesellschaft. Die Corona-Krise macht zudem deutlich: Die Bedingungen für Bildung können sich schneller und radikaler ändern als bislang für möglich gehalten. Wurde Digitalisierung bisher noch als Herausforderung verstanden, lässt die derzeitige Situation in dieser Hinsicht keinen Stein auf dem anderen. Die Digitalisierung wird in Bildungseinrichtungen keine Option mehr sein – sie wird zur selbstverständlichen Kulturtechnik.

Aber nicht allein die Organisation von Bildung steht derzeit auf dem Prüfstand. Dahinter liegt die tiefgreifendere Frage, mit welchen Zielen und Inhalten will man junge Menschen auf eine Gesellschaft vorbereiten, die immer schneller zu radikalen Änderungen ihrer jeweiligen Systemzustände bereit ist.

Die Corona-Krise habe den Blick auf eine bislang wenig beachtete Gruppe von Berufen gelenkt, die sogenannten systemrelevanten Berufe. Das sind Berufe, welche versorgungsrelevant sind, also für die Grundversorgung der Bevölkerung, das staatliche Gemeinwesen und die öffentliche Sicherheit mittelfristig erforderlich sind. Die Partner sprechen sich für eine Aktivierung vorhandener Fachkräftepotenziale aus, um die Fachkräfteversorgung in für kritische Infrastrukturen relevanten Berufen mittelfristig sicherzustellen. Auch sollen die Unternehmen während der Corona-Pandemie weiterbildungsaktiv bleiben.

Schließlich wollen die Bündnispartner die fortschreitende Digitalisierung als Treiber in der Arbeitswelt nutzen. Die Corona-Krise wirke als „Katalysator“ für digitale Arbeit. Viele technische Möglichkeiten für digitales Arbeiten werden erst jetzt in der Corona-Krise richtig genutzt. Das Homeoffice und mobiles Arbeiten boomen. Anwendungen wie Videokonferenzen und das Arbeiten in der Cloud wurden zum Standardwerkzeug für das tägliche Arbeiten.

Schulen fit machen

In allen Branchen habe sich in der Region Heilbronn-Franken die Digitalisierung beschleunigt. So sollen Digitalisierungsprojekte in Schulen und Hochschulen angestoßen und gefördert werden. In den Bildungseinrichtungen der Region laufen bereits zahlreiche Projekte und Maßnahmen, die sich mit verschiedenen Aspekten des digitalen Lernens und der digitalen Arbeit auseinandersetzen. Beispielsweise bestehen und entstehen an den beruflichen Schulen die Lernfabriken 4.0, auf dem DHBW-Campus in Bad Mergentheim und auf dem Campus der Hochschule Heilbronn werden KI-Labs aufgebaut, in Heilbronn gibt es zukünftig einen Standort der renommierten Programmierschule 42. Derzeit sind viele Einzelprojekte im Aufbau. Die Partner begrüßen diese lokalen Initiativen und streben eine Vernetzung der Akteure und Aktivitäten an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021