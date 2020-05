Zurück zum normalen Bankbetrieb?

Main-Tauber-Kreis.Die wegen der aktuellen Corona-Pandemie vorübergehend geschlossenen Serviceschalter der Volksbank Main-Tauber werden ab Donnerstag, 7. Mai, wieder geöffnet sein, erklärt diese in einer Pressemitteilung. Wie die Sparkasse Tauberfranken mit ihren geschlossenen Präsenz-Service-Schaltern verfährt, will diese nach der Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch entscheiden, erklärt ein Sprecher. Die Zusammenkunft könnte zu weiteren Lockerungen führen.

„Im Zuge der durch die Behörden gelockerten Bestimmungen für den Einzelhandel und der damit verbundenen schrittweisen Öffnung vieler Ladengeschäfte werden wir den Menschen in der Region auch unsere Dienstleistungen wieder in vollem Umfang zur Verfügung stellen“, erklärt Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Main-Tauber. „Wir freuen uns sehr, dass die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen es uns ermöglichen, überall vor Ort wieder persönlich für unsere Kunden da zu sein. Insbesondere das Gebot zum Tragen von Alltagsmasken, das durch unsere Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Kunden konsequent umgesetzt wird, hat sich hier in den vergangenen Tagen sehr bewährt“, so der Vorstandsvorsitzende. voba/gs

