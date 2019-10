Zuglenksystem soll Ablauf optimieren

Tauberbischofsheim.Vor eingen Tagen war frühmorgens auf dem Bahnhof in der Kreisstadt ein Regionalzug, von Wertheim kommend, auf dem falschen Gleis eingefahren – mit der Folge, dass mehrere Dutzend Reisende, Schüler wie Pendler, zurückblieben, weil der Triebwagen inzwischen seine Fahrt nach Lauda fortgesetzt hatte (wir berichteten). Wie Hans-Otto Lausberger von der Westfrankenbahn jetzt gegenüber den Fränkischen Nachrichten erklärte, sei der Fehler für dieses Missgeschick eindeutig in seinem Unternehmen zu suchen. „Es hat eine Störung in einem anderen Bahnhof gegeben“, meinte er gegenüber unserer Zeitung. Dadurch habe der zuständige Fahrdienstleiter in Miltenberg ganz einfach vergessen, entsprechend zu reagieren und einen Prozess in Gang zu setzen, der die Reisenden in Tauberbischofsheim rechtzeitig informiert hätte. „Es war keine Absicht und tut uns leid“, so Lausberger. Er kündigte an, dass es Überlegungen gebe, im Stellwerk ein Zuglenksystem zu installieren, das künftig automatisch für einen reibungslosen Ablauf sorgen soll. ktm

