Zu wenig Informationen für Bürger bei sozialen Poblemen

Main-Tauber-Kreis.Der SPD-Kreisvorstand Main-Tauber hat in seiner Sitzung vor der Sommerpause Termine und Veranstaltungen für den Herbst und Weichenstellungen zur Landtags- und Bundestagswahl beraten.

Ein aktuelles Thema war Corona. Gelobt wurde die hohe Disziplin der Kreiseinwohner. Das sei Voraussetzung dafür gewesen, dass die Ansteckungszahlen relativ niedrig waren. Viel Anerkennung gab es für die Verantwortlichen im Kreis, berichtete Ute Schindler-Neidlein aus dem Kreistag. Das Landratsamt habe hier sehr engagierte und gute Arbeit geleistet. Vor allem das Gesundheitsamt sei hier zu loben. Zur Bewältigung der Pandemie, insbesondere zur Verfolgung und Benachrichtigung der Kontaktstrecken waren Mitarbeiter aus allen Bereichen des Landratsamts aktiv.

Die Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und DRK waren ebenfalls stark engagiert. Das Gesundheitswesen im Kreis sei leistungsfähig und habe sich auf die jeweilige Situation gut vorbereitet. Die Bürger konnten sich gut betreut fühlen. Allen Beschäftigten in den Krankenhäusern und bei den niedergelassen Ärzten zolle man hohen Respekt.

Enttäuscht sei man allerdings über die Information der Bürger bei sozialen Problemen. Die Bundesregierung habe eine ganze Reihe sozialer Hilfsmaßnahmen beschlossen. Diese wurden vom Landratsamt bis heute nicht auf der Homepage bekannt gemacht. Die Wirtschaftsförderung habe demgegenüber die Maßnahmen für Unternehmen dargestellt und bietet aktiv Unterstützung an. Das sei auch gut, weil es mit der Hoffnung auf den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze verknüpft ist. Allerdings benötigen gerade die Schwächeren der Gesellschaft Hilfe.

Die SPD habe im Kreistag schriftlich und mündlich diese Aufklärung und Beratung eingefordert, so Thomas Kraft. Bisher habe man sich in Anbetracht der Krisensituation hierzu fordernd, aber freundlich verhalten. Selbst auf der Homepage einer regionalen Bank seien die Sozial-Schutzmaßnahmen dargestellt. Da erwarte man, dass auch das Landratsamt seinen Pflichten nachkomme und aktiv in die Information und Beratung gehe.

Die Situation an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim wurde von Manfred Silberzahn dargestellt. Es gehe um die Beschulung der Metzger und Bäcker (Die FN berichteten bereits ausführlich). Die Schülerzahlen seien zurückgegangen. Die Auszubildenden der Metzger sowie die zugehörigen Fachverkäufer müssen künftig weite Entfernungen auf sich nehmen, um zum Berufsschulunterricht zu kommen. Damit drohe auch die Einstellung des Angebots für das Bäckerhandwerk.

Nun könne nur noch der Protest und die Unterstützung der Bevölkerung helfen, dies abzuwenden. Mit der Aktion „Ein Herz für die Vielfalt“ wird von den Innungen eine Unterschriftenaktion durchgeführt. Es sei geplant diese Unterschriftenlisten im Herbst im Landtag zu überreichen. Die Nachwuchssorgen in diesen Berufen seien nicht von der Hand zu weisen. Offensichtlich seien sie nicht mehr für Jugendliche attraktiv. Eine Verlagerung der Berufsschule erschwere die Ausbildungsbedingungen jedoch zusätzlich. Das Handwerk sei aber für die Gesellschaft fundamental wichtig. Der SPD-Kreisvorstand befürwortet die Initiative und unterstützt die Aktion.

Am 28. November ist eine Veranstaltung in Tauberbischofsheim mit Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin im Umweltministerium, geplant. Das Klimaschutzpaket steht dabei im Fokus. Rüstung und Rüstungsexporte werden Themen einer Veranstaltung im Oberen Bezirk am 11. November sein. Dazu wird Lars Castellucci, Bundestagsabgeordneter aus dem Rhein-Neckar-Kreis, erwartet. spd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020