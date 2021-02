Zeuge beobachtet und meldet Unfallflucht

Weikersheim.Dank eines aufmerksamen Zeugen bleibt ein 59-Jähriger nicht auf einem Unfallschaden an seinem Auto sitzen. Der Mann hatte seinen Pkw am Mittwochvormittag auf einem Kundenparkplatz in der Weikersheimer Straße "An der Stadtmauer" geparkt. Während seiner Abwesenheit verursachte ein 33-Jähriger mit seinem Auto gegen 10.30 Uhr einen Unfall beim Ausparken. Im Anschluss

...