Zauber der Weihnacht mit Anna and Friends

Main-Tauber-Kreis.Ein Benefizkonzert mit „Anna and Friends“, das den Zauber der Weihnacht neu erlebbar machen soll, findet am Sonntag, 1. Dezember, in der evangelischen Kirche in Uiffingen, am Sonntag, 8. Dezember, in der evangelischen Kirche in Nassig, am Sonntag, 22. Dezember, in der katholischen Kirche in Unterbalbach und am Montag, 6. Januar, in der evangelischen Kirche in Wenkheim statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die zehnköpfige Band aus leidenschaftlichen Musikern packt Gesangbuchklassiker in ein modernes Gewand und interpretiert bekannte weihnachtliche Radiohits neu und bietet damit ein abwechslungsreiches Programm in englischer und deutscher Sprache. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Ziel ist es jedoch Spenden zu sammeln. Damit sollen hälftig die christliche Organisation „Christ’s Hope“ und das Projekt des Wertheimer Kinderarztes Martin Englert, der in Tansania eine Kinderintensivstation aufgebaut hat und sich um Aids-Waisen kümmert, unterstützt werden. Bild: Anna and Friends

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019