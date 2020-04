Zahnärzte behandeln weiter

Main-Tauber-Kreis.Nach Gesprächen mit der Zahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg hat das baden-württembergische Sozialministerium über Ostern Auslegungshinweise zu Paragraf 6a der Corona-Verordnung der Landesregierung erarbeitet. Der Paragraf regelt während der Pandemie die zahnärztliche Versorgung von Patientinnen und Patienten in den Fachgebieten Oralchirurgie, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Kieferorthopädie. Aus Gründen der Rechtssicherheit hatten sich viele Zahnärzte noch konkretere Vorgaben in Form von Auslegungshinweisen gewünscht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Nach den neuen Auslegungshinweisen sind Behandlungen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend durchgeführt werden müssen (zum Beispiel kosmetische Behandlungen), ausgeschlossen. Dagegen können medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungen, insbesondere solche zur Vermeidung einer Verschlechterung des Gesundheitszustands im Falle chronischer Zahnerkrankungen, vorgenommen werden. Liegt eine zahnmedizinische Behandlungsbedürftigkeit vor, können unter Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben grundsätzlich alle Maßnahmen zur Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten ausgeübt werden. Eine Schmerzbehandlung beziehungsweise eine Behandlung in Notfällen hat unter Beachtung der geltenden Hygienevorgaben grundsätzlich zu erfolgen. Jede Form der zahnmedizinischen Behandlung von Risikogruppen mit Risikofaktoren sollte derzeit auf das notwendige Maß reduziert werden. lra

