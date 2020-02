Zahlreiche Unfälle

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis kam es am Mittwochmorgen aufgrund des Wintereinbruchs zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Um kurz nach 6 Uhr kam der Dacia eines 23-Jährigen auf der B 19 bei Igersheim wegen Schneeglätte ins Schleudern, rutschte in den Graben und überschlug sich anschließend.

Gegen 6.30 Uhr befuhr ein Trucker mit seinem Lkw die Verbindungsstrecke zwischen Stuppach und Schwabhausen. Wenige Meter vor der Einmündung auf die B 292 rutschte der Sattelzug halbseitig in den Straßengraben. Da das Gespann im weichen Boden einsank und umzukippen drohte, musste die Straße zur Bergung und Reinigung bis etwa 11 Uhr halbseitig gesperrt werden.

Ebenfalls gegen 6.30 Uhr kam es nur wenige Kilometer weiter inSchweigern zum Unfall. Der Fahrer eines Mülllasters wollte aus dem Morschweg über einen abgesenkten Bordstein nach rechts aus die Marktstraße abbiegen und tastete sich langsam vor. Ein 24-Jähriger, der in seinem Hyundai auf der Marktstraße fuhr, bemerkte den in seine Spur ragenden Laster und bremste. Dies war aufgrund des Schneematsches auf der Straße allerdings nicht von Erfolg gekrönt, so dass der Hyundai zwar knapp am Müllauto vorbeirutschte, dann allerdings frontal gegen eine Mauer prallte.

Um kurz vor 7 Uhr erwischte es eine 22-Jährige auf der Kreisstraße zwischen Laudenbach und Rinderfeld. Ihr Nissan kam infolge von Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Auf der A 81 verlor gegen 7.20 Uhr ein 32-Jähriger bei Boxberg die Kontrolle über seinen VW. Der Wagen geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich. Im angrenzenden Grünstreifen blieb das Auto auf dem Dach liegen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. pol

