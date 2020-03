Wolfgang Runge künftig Präsident

Der Sängerbund Badisch-Franken (SBF) zog im Rahmen der Hauptversammlung im Schloss Merchingen Bilanz für das letzte Jahr. Mit Wolfgang Runge gibt es einen neuen Präsidenten.

Merchingen. Bei kaum einem Beitrag zur Tagesordnung wurde vergessen, ihre unbestrittenen Verdienste um den Sängerbund und den Chorgesang zu würdigen. Eröffnet wurde die Versammlung vom Gesangverein Eintracht Merchingen unter Leitung von Volker Graseck mit dem Lied „Seid willkommen“ im Satz von Th. und R. Möller-Rudolf.

Der zweite Vizepräsident Hubert Heffele betonte, dass diese Hauptversammlung nach dem Tod von Waltraud Herold außergewöhnlich sei, habe sie doch über Jahre hinweg positive Akzente gesetzt. Momentan organisiere sich der SBF neu – einschließlich der Renovierung der Geschäftsstelle in Boxberg. Für die Vereine selbst bleibe wohl das geänderte Freizeitverhalten der Menschen und die damit verbundene aktuelle Altersstruktur das größte Problem. Deshalb sei es wichtig, dass man sich austausche und Anregungen gebe.

Mit den „Irischen Segenwünschen“ leitete der Gesangverein Merchingen zum Totengedenken über.

In Merchingen habe sich 1862 der MGV Eintracht gebildet, der nach 100 Jahren zum gemischten Chor wurde, so anschließend Volker Graseck als Vorsitzender des gastgebenden Vereins. Man sei seitdem kirchlich und weltlich unterwegs und in der Gesamtgemeinde Ravenstein erfolgreich bei der Pflege von Tradition, Liedgut und Geselligkeit.

Landrat überbringt Grüße

Landrat Dr. Brötel überbrachte die Grüße des Neckar-Odenwald-Kreises und drückte sein Bedauern über den Tod von Waltraud Herold aus. Dieser Einschnitt bedeute auch eine Art Neuanfang beim SBF. Gesangvereine seien nicht nur bei der Kulturpflege wichtig, sie gehörten zu den Gemeinden und in die Bevölkerung. Das Ehrenamt werde dabei wichtiger denn je und sein Kreis unterstütze dies gerne – auch finanziell.

Bürgermeister Ralf Kilian freute sich, noch vor seinem offiziell ersten Arbeitstag als frisch gewähltes Stadtoberhaupt Gastgeber der SBF-Hauptversammlung sein zu dürfen – für ihn ein optimaler Einstieg in neue Aufgaben.

Ann-Kathrin Kämmer stellte als Vorsitzende des Ortschaftsrates Merchingen per Videobeitrag vor und das Schloss dabei in den Mittelpunkt. Maria Löhlein-Mader, Vizepräsidentin des Badischen Chorverbandes, stellte einmal mehr die Vorteile, im BCV Mitglied zu sein, in der Vordergrund: Von der Chorleiterpauschale über die Gema-Abrechnungen bis hin zu den unterschiedlichsten Versicherungen gebe es hier alles im „Paket“, von chorischer Weiterbildung und Nachwuchsförderung nicht zu sprechen. Sie verwies auch auf die Geschäftsstelle als Rückfragemöglichkeit und die Homepage.

MdL Peter Hauk beglückwünschte das Präsidium zu seiner erfolgreichen Arbeit zum Wohl der Vereine. Ohne Chorgesang sei jede Gemeinschaft einfältiger, mit ihm einfach vielfältiger. Der Nachwuchs sei und bleibe wichtiger denn je und ein Ehrenamt steigere nachweislich die Lebenserwartung. Wenn man damit auch noch Freude schenken könne, habe man alles richtig gemacht. Stimmen sollte man hören lassen, nicht verstecken.

Der geschäftsführende erste Vizepräsident des SBF, Wolfgang Runge, erinnerte nochmals an die Zeit nach Waltraud Herolds Tod. Man musste sich irgendwie komplett neu orientieren, aber das Präsidium habe dabei bestens funktioniert. Bedingt durch den Gesundheitszustand der Präsidentin habe er den SBF in den letzten vier Jahren bei nahezu allen Versammlungen auf BCV-Ebene vertreten. Seinen Kontakt zum Dachverband, der Geschäftsstelle in Karlsruhe und den anderen Verbänden in ganz Baden bezeichnete er als sehr gut. Insgesamt sei der SBF im Gesamtgefüge bestens etabliert. Man ergänze sich gegenseitig und nutze so alle möglichen Vorteile.

Bundeschorleiterin Brigitta Meuser hat in den letzten beiden Jahren mehr Leben im SBF gesehen. Weiterbildungsmaßnahmen wurden angeboten, angenommen und durchgeführt, weitere seien in Vorbereitung. Sie selbst sei in allen sechs Sängergruppen bei Liederabenden, Konzerten, Ehrungen oder Versammlungen unterwegs gewesen. Prägend waren auch für sie die dezentralen Proben zum 70. Geburtstag von Waltraud Herold und, nur wenige Monate später, auch zu deren Beerdigung. Sehr erfreut zeigte sie sich über die Chorleiterschulung mit 21 Interessenten, Chorcoachings und weiteren Fortbildungsmaßnahmen mit Teilnehmern aus dem Raum Heidelberg und Pforzheim. Ähnliche Termine seien noch geplant. Es gehe für sie weniger darum, was man singe, sondern mehr darum, dass man es gut mache.

Bundesschriftführerin Christa Mayer verlas das Protokoll der letzten Hauptversammlung in Uissigheim. Dazu kam die Aufzählung über die anderen Zusammenkünfte des Präsidiums und deren Ergebnisse.

Annemarie Moser berichtete als Bundesfrauenreferentin und Gleichstellungsbeauftragte von Zusammenkünften in Buchen und Bad Bellingen. Der nächste Termin finde in Mannheim statt.

Nüchterne Zahlen

Nüchterne Zahlen hatte Wolfgang Köhler als Bundesschatzmeister. Bei den finanziellen Reserven sei zwar ein Plus zu verzeichnen, aber dafür seien noch Unkosten für die Renovierung der Geschäftsstelle offen. Kassenprüferin Jutta Mark bescheinigt ihm eine vorbildliche Kassenführung. Die beantragte Entlastung des gesamten Präsidiums wurde einstimmig erteilt.

Nach dem Chorvortrag „Wir lieben das Leben und den Chorgesang“ vom Gesangverein Merchingen wurde Wolfgang Köhler nach zehn Jahren Tätigkeit im Präsidium von Wolfgang Runge verabschiedet. Er bezeichnete den bisherigen Schatzmeister als Prototyp des Verlässlichen, der auch noch die Homepage gepflegt habe.

Ehrenpräsident Gerhard Fischer übernahm alsLeiter die Neuwahlen. Neuer Präsident des Sängerbundes Badisch-Franken ist Wolfgang Runge (Mondfeld). Erster Vizepräsident ist Hubert Heffele (Osterburken), Bundeschorleiterin Brigitta Meuser (Tauberbischofsheim), Bundesschriftführerin Christa Mayer (Kembach), Bundesschatzmeister Gerhard Kaiser (Mondfeld), Bundesfrauenreferentin Annemarie Moser (Oberwittstadt), Bundespressereferent Reinhard Haas (Oberlauda). Die Funktionen des zweiten Vizepräsidenten und des Jugendreferenten-/chorleiters wurden nicht besetzt. Die Kassenprüfung übernehmen Jutta Mark und Werner Vogt.

„Gute Laune heißt das Motto“ im Satz von Hermann Wojciechowski verkündete schließlich noch der Männerchor der Sängergruppe 1. Nachdem keine schriftlichen Anträge eingegangen waren, versicherte Präsident Wolfgang Runge, dass sich der SBF als Dienstleister für die Mitgliedsvereine und Vermittler zum BCV verstehe. Er berate in Zweifelsfragen und kläre notfalls über Verfahrensweisen auf. Die Vereine stünden allgemein im Wettbewerb mit modernen Medien, deshalb müsste auch die Attraktivität gesteigert werden. Dies bleibe ein Hauptziel des neuen Präsidiums, auch wenn die eigentliche Kraft aus den Vereinen selbst kommen sollte.

Mit dem Hinweis auf die nächste Hauptversammlung am 6. März 2022 im Bereich der Sängergruppe 3 (Lauda) und einem Dank an alle Anwesenden beendete er die Veranstaltung.

