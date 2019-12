Wolfgang Reinhart: „Ein Durchbruch für Städte und Gemeinden“

Main-Tauber-Kreis.„Wir haben uns nach intensiven Verhandlungsrunden mit unserem Modell beim Flächenfaktor durchgesetzt. Fläche wird künftig neben der Einwohnerzahl bei der Schlüsselzuweisung im bestehenden Finanzausgleichsystem Berücksichtigung finden. Das bedeutet für flächengroße Gemeinden in Zukunft mehr Gerechtigkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Hintergrund waren die langwierigen Verhandlungen mit den Vertretern der Grünen in Stuttgart, die auf höchster Ebene im Koalitionsausschuss, dessen Mitglied Reinhart ebenfalls ist, nun zu einem gütlichen Ende gebracht wurden. Der so genannte Flächenfaktor bedeutet dabei, dass Städte und Gemeinden, die aufgrund ihrer flächenmäßigen Ausdehnung bei gleichzeitig verhältnismäßig geringer Einwohnerzahl zukünftig mehr Gelder aus dem Landeshaushalt bekommen können. Zum 1. Januar 2022 werden rund fünf Prozent des Grundkopfbetrags nach Einwohnerdichte verteilt. Dies wird in zwei Stufen über eine Verteilungsmasse von je 25 Millionen Euro zum 1. Januar 2021 und 1. Januar 2022 erfolgen.

„Besonders der Main-Tauber-Kreis mit seinen teilweise sehr großen Flächengemeinden und Städten wird hiervon profitieren“, so Reinhart. Er freue sich, dass es nach den harten Verhandlungen gelungen sei, hier einen für alle tragbaren Kompromiss mit deutlichem Vorteil für den ländlichen Raum zu schaffen. Durch das Mehr an Zuweisungen könnten die Städte und Gemeinden im Kreis in den nächsten zehn Jahren mit über 20 Millionen Euro zusätzlichen Mitteln rechnen. „Alle der 18 Städte und Gemeinden erhalten ausgehende vom aktuellen Modell mehr Geld als bisher“, so der Abgeordnete. Pro Jahr seien dies mindestens 2,06 Millionen Euro als Startbetrag, der ab dann aufwachsend gestaltet wird, je nach Auswertung für die einzelnen Kommunen im Kreis. So sei auch in den kommenden Jahren gesichert, dass die Kommunen in der Region ihren wichtigen Aufgaben zur Daseinsfürsorge gegenüber den Bürgern in einem zeitgemäßen Rahmen nachkommen könnten. „Die Städte und Gemeinden können mit den zusätzlichen Mitteln weitere nachhaltige Investitionen in die örtliche Infrastruktur tätigen, um so auch beispielsweise die digitale Infrastruktur konkurrenzfähig zu den Ballungsräumen im Land auszubauen“, so Reinhart. pm

