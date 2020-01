Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ gibt ab sofort einen Informationsflyer mit Urlaubsvorschlägen für die Ferien rund um Ostern heraus. Neben einen auf Ostern und die Osterzeit ausgerichteten Veranstaltungskalender können sich Interessierte über buchbare Pakete informieren.

In das Angebotsportfolio kommt auch der soeben neu erschienene Flyer „Ostern 2020“. Dort sind Veranstaltungen für die Osterzeit und buchbare Reiseprogramme aufgelistet. Im Osterflyer ist eine Veranstaltungsübersicht aufgenommen, die auf Konzerte, Basare oder kulinarische Angebote eingeht. Es folgen zahlreiche buchbare Arrangements, die neben Übernachtungsmöglichkeiten auch kulinarische, sportliche und kulturelle Angebote beinhalten.

Bei den Angeboten geht es beispielsweise um Ostermenüs, den Besuch von Museen oder des Solymars in Bad Mergentheim. In Tauberbischofsheim kann „Ostern mit dem Amtmann von Mainz“ in Anspruch genommen werden. Hierbei handelt es sich um ein Gruppenangebot ab 20 Personen verbunden mit einer Führung durch die Altstadt zum Kurmainzischen Schloss. Für Eisenbahnfreunde bietet sich das Osterangebot „Wohnen im Bahnhof Gamburg“ an und im Glasmuseum Wertheim können Kinder 35 Glasspielstationen ausprobieren oder daran experimentieren.

Der Flyer „Ostern 2020“ ist beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ unter Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Homepage: www.liebliches-taubertal.de erhältlich. lra

