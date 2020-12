Große Sprünge sind nicht drin. Pflichtaufgaben und die Finanzierung von bereits Begonnenem prägen den Haushalt des Main-Tauber-Kreises 2021. Durch Corona sind dunkle Wolken aufgezogen.

Main-Tauber-Kreis. Gern hätte Landrat Reinhard Frank wieder einen richtig guten Haushalt vorgelegt. Einen, mit dem man ob der guten Zahlen und Prognosen noch zusätzliche Sprünge machen kann. Doch das hat die Corona-Krise verhagelt. „Corona wird finanziell Spuren hinterlassen“, so Frank einleitend bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle.

Schluss ist es auf absehbare Zeit mit respektablen Überschüssen, hohen Investitionen und einem Abbau der Verschuldung. „Stattdessen markiert der heutige Haushalt den Beginn von extrem schwierigen finanziellen Zeiten, zumindest für die nächsten drei Jahre. Auf den Kreishaushalt wartet schwere See“, so Frank ernüchternd.

So werde der Ergebnishaushalt erstmals mit einem dicken Minus von rund 4,2 Millionen Euro abschließen, die Nettoneuverschuldung ist nach zehn kreditlosen Jahren mit 4,1 Millionen Euro angesetzt. Frank: „Wir verlassen den Pfad der Tugend.“

Deshalb habe sich der Kreis einen rigiden Sparkurs verordnet und die Haushaltsansätze mit Ausnahme der Bereiche Personal und Soziales auf dem Vorjahresniveau belassen. Mit der Senkung der Kreisumlage um einen Punkt auf 29 Prozent leiste man einen Solidarbeitrag für die Kommunen. Gleichwohl ist das Minus bei der Kreisumlage aufgrund der wiederum gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinden um zwei Prozent nur gering. Zumal der „Solidarbeitrag“ planerisch nur auf ein Jahr begrenzt ist. 2022 und die beiden darauffolgenden Jahre soll er planerisch bei 31,8 Punkten liegen.

Einen wehmütigen Blick warf der Landrat auf das Haushaltsjahr 2019, das mit einem Überschuss von rund zehn Millionen Euro abgeschlossen wurde. 2020 beträgt das Plus immer noch zwei Millionen Euro, stürzt im kommenden Jahr aber dramatisch auf ein Minus von vier Millionen Euro ab.

217 Millionen Euro

Das Haushaltsvolumen für das kommende Jahr klettert gegenüber 2020 um 5,6 Prozent oder 11,5 Millionen Euro auf rund 217 Millionen Euro. Als Gründe für die Steigerung nannte Frank höhere Aufwendungen im Kernhaushalt und beim Abfallwirtschaftsbetrieb. Bei letzterem müssten rund vier Millionen Euro für den Umbau der Deponie Heegwald aufgewendet werden.

Laut Plan liegt der Nettozuschussbedarf für den Bereich Soziales bei 49 Millionen Euro, was ein Plus von vier Prozent bedeutet. Dabei sieht der Landrat weitere Risiken für den Sozialhaushalt durch einen etwaigen Anstieg von Langzeitarbeitslosen, die in den Hartz-IV-Bezug fallen. Der zweite große Haushaltsbrocken sind die Personalkosten mit rund 40 Millionen Euro bei einer tariflichen Kostensteigerung in Höhe von 3,14 Prozent.

Als bleibende Aufgabe bezeichnete der Landrat die Unterbringung von Flüchtlingen vor dem Hintergrund, dass weltweit 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht sind. 432 geflüchtete Menschen mit Leistungsbezug leben derzeit im Main-Tauber-Kreis, rund 200 leben in den vier Gemeinschaftsunterkünften.

Für den Betrieb der beruflichen Schulzentren im Landkreis fallen 8,8 Millionen Euro an. Als wichtige Aufgabe nannte Frank hier die digitale Ausstattung. Zudem steht die Generalsanierung in Wertheim an, für die über 40 Millionen Euro veranschlagt werden. Schülerbeförderung und ÖPNV kosten netto 4,1 Millionen Euro.

Fit machen für das Digitale

Gerade im Zuge der Corona-Krise sei deutlich geworden, wie wichtig eine gute Breitbandversorgung sei, um Home-Office und Home-Schooling zu ermöglichen, erläuterte Frank. Der Ausbau der weißen Flecken und der Anschluss der Gewerbetreibenden an das Glasfasernetz stehe an. Aufgrund der Förderung durch Bund und Land betrage der Anteil des Landkreises im kommenden Jahr knapp zwei Millionen Euro. Um das Landratsamt fitter für das Digitale zu machen, würde eine halbe Million Euro ausgegeben. Zu den festen Bausteinen bei den Investitionen gehören darüber hinaus das Berufliche Schulzentrum Wertheim, der Straßenbau, die Straßenmeisterei Külsheim, das Bursariat II in Bronnbach und die Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim. Insgesamt belaufen sich diese Ausgaben brutto auf 23,5 Millionen Euro.

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs umfasst rund 13 Millionen Euro, die Investitionen belaufen sich auf etwa 3,6 Millionen Euro. Für ihre jüngste Tochter, die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber, wurden 1,5 Millionen Euro im Wirtschaftsplan eingestellt.

„Es wird rot“, meinte Landrat Reinhard Frank beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. Ab dem kommenden Jahr wird der Ergebnishaushalt ein Minus aufweisen, was eine strukturelle Herausforderung darstelle. Grund sei, dass die Aufwendungen stärker siegen als die Erträge und auch die ab 2022 geplante Erhöhung der Kreisumlage um 2,8 Punkte dieses Defizit nicht ausgleichen könne, weil eben auch deren Berechnungsgrundlage – die Steuerkraft der Gemeinden – sinke.

Investitionen auf Rekordniveau

Demgegenüber befänden sich die Investitionen von 2021 bis 2024 mit rund 97 Millionen Euro auf einem Rekordniveau, was sich naturgemäß auf den Schuldenstand auswirke. Der steige von 2020 bis 2024 um voraussichtlich 30,6 Millionen Euro. Die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate betrug in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt rund 8,8 Millionen Euro und wird in den kommenden Jahren bei 5,2 Millionen Euro liegen. „Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Ertragskraft des Ergebnishaushalts nicht weiter geschwächt wird“, so der Landrat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020