„Wir haben einen stabilen Arbeitsmarkt“

Odenwald-Tauber. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft und damit die Arbeitsplätze beschäftigten Karin Käppel in den vergangenen Monaten und werden das auch in Göppingen – ihrer neuen Wirkungsstätte – tun. Wie sie die momentane Situation auf dem Arbeitsmarkt einschätzt, ob die Kurzarbeit wirklich das geeignete Instrument in der Krise ist und was es bedeutet eine Agentur, die flächenmäßig größer als das Saarland ist, zu leiten, wollten die FN von ihr wissen.

Frau Käppel, es ist wie ein déja vu: Vor drei Jahren wechselte Ihre Vorgängerin Thekla Schlör nach Göppingen. Sie folgen Ihr jetzt zum 1. September. Ist das Zufall, steckt da System dahinter oder ist das gar feministisches Networking?

Karin Käppel: Das ist wirklich Zufall, dass ich jetzt Frau Schlör nachfolge. Aber es gibt Stimmen, die sagen: „Frau Käppel, wird denn ihr Weg jetzt immer an den von Frau Schlör geknüpft sein?“ Das ist natürlich keinesfalls so. Sie hat eine Stelle freigemacht und da habe ich mir natürlich überlegt, ob das auch für mich eine Möglichkeit ist. Entweder man springt auf ein Pferd auf oder man muss es vorübergaloppieren lassen.

Seit der bundesweiten Gebietsreform der Arbeitsagenturen ist die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim die flächenmäßig größte in Baden-Württemberg. Welche Herausforderung birgt dieser Fakt für eine Agenturleiterin?

Käppel: Es ist ohne Frage ein Riesenbezirk. Was ich aber hier kennengelernt und geliebt habe, ist die Unterschiedlichkeit. Jede Region ist anders und das fand ich toll. Eine Besonderheit sind die vielen Ansprechpartner bei zwei Industrie- und Handelskammern, zwei Handwerkskammern, vielen Oberbürgermeistern und vier Landräten. Das ist schon eine Herausforderung.

Wieviel Prozent ihrer Arbeitszeit haben Sie denn im Auto verbracht?

Käppel: Im Auto habe ich oft gesessen. In Prozent ausgedrückt würde ich schätzen, dass ich um die 30 Prozent meiner Arbeitszeit im Auto unterwegs war. Aber dank meines hervorragenden Fahrers, den ich vermissen werde, konnte ich gut im Auto arbeiten. Durch Corona merkt man ja auf breiter Front, dass es auch anders geht mit dem Arbeiten. Auf diesem Gebiet wird sich im Laufe der Zeit sicher einiges umstellen. Für mich habe ich mir vorgenommen, dass ich genau schauen werde, wohin ich wirklich fahren muss oder was sich auch per Skype , über Medien oder Videokonferenzen machen lässt. Es ist für alle viel entspannter, alle Verpflichtungen auf die Goldwaage zu legen und genau zu schauen, was jetzt wirklich wichtig ist. Darauf genau zu achten, ist auch mein Weg für die Zukunft.

Stand Juli beträgt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 3,8 Prozent und liegt damit 0,8 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Inwieweit schönt die Kurzarbeit infolge der Corona-Pandemie diese Zahlen?

Käppel: Die Kurzarbeit ist wirklich wichtig. Ohne die Kurzarbeit hätten viele Betriebe viel früher Menschen entlassen. Man kann jetzt natürlich nicht voraussehen, ob Insolvenzen kommen und wenn ja in welchem Umfang. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Kurzarbeit noch lange trägt. Wir haben einfach einen stabilen Arbeitsmarkt. Das darf man nicht verkennen. Selbst in der Corona-Zeit haben über 2000 Menschen innerhalb des Agenturbezirks eine neue Beschäftigung gefunden. Das heißt: Unser Arbeitsmarkt ist nach wie vor nicht eingefroren, sondern es bewegt sich etwas.

Können Sie hier innerhalb des Agenturbezirks differenzieren?

Käppel: Der Neckar-Odenwald-Kreis ist nach wie vor immer stärker von Krisenzeiten betroffen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Auswirkungen dort erst ein wenig später ankommen. Im Main-Tauber-Kreis ist die Arbeitsmarktsituation nach wie vor sehr stabil. Da hört man aus dem Arbeitgeberservice keine Hiobsbotschaften. Zu bedenken ist außerdem, dass sich der Strukturwandel bereits vor Corona abgezeichnet hat. Es ist also nicht nur die Corona-Pandemie, die sich auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Deshalb finde ich es auch gut und wichtig, dass die Verlängerung von Kurzarbeitergeld künftig auch an Qualifizierung geknüpft sein wird, weil es dadurch in die richtige Richtung beim Strukturwandel geht.

Teilweise wird von einem Rückgang an Lehrstellen und bei jungen Leuten durch die langen Schulschließungen von einer Corona-Generation gesprochen. Wie sehen Sie das?

Käppel: Wie sich Corona auf die jungen Leute auswirkt, ist ganz schwer vorherzusagen. Unsere Berufsberater sagen, dass viele Schüler jetzt unterschiedliche Leistungsniveaus haben, die wieder ausgeglichen werden sollen. Es gilt abzuwarten, was nach den Ferien passiert. Was Ausbildungsstellen anbelangt, mache ich mir bei unseren Firmen nicht so viele Sorgen, weil sie an der Ausbildung festhalten. Junge Menschen müssen in dieser Situation natürlich ganz viel umplanen. Denn wer vorhatte, ein Jahr ins Ausland zu gehen, musste diesen Plan aufgeben. Es gibt auch die beruflich weiterbildenden Schulen, die erst eine vorläufige Zusage gemacht haben, diese jetzt aber doch wieder zurücknehmen. Für die jungen Menschen ist es schwierig, da wirklich den richtigen Weg zu finden. Ausbildungsstellen haben wir aber genug – im Gegenteil: Wir haben zu wenige junge Menschen, die in eine Ausbildung gehen, weil die weiterführenden Schulen und das Studium nach wie vor oft an erster Stelle stehen. Vom Arbeitgeberservice aus haben wir eine Umfrage bei Firmen gemacht. Die hat gezeigt, dass nur ganz wenige Unternehmen ihre Ausbildungsstellen stornieren.

In welchen Berufssparten fehlt der Nachwuchs am meisten?

Käppel: Das ist nach wie vor das Handwerk, das in unserer Gesellschaft nicht den Stellenwert hat, das es haben müsste. Aber es sind komischerweise auch Bankkauffrauen und -männer oder Auszubildende im Optikerbereich, die händeringend gesucht werden.

Was sind Ihre schlimmsten Befürchtungen, sollte es zu einem zweiten Lockdown kommen?

Käppel: Das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich sein darf. Unsere Wirtschaft würde bei einem zweiten Lockdown heftigen Schaden nehmen. Ich finde der momentane Weg, auf Personengruppen zu schauen und die Ausbreitung regional einzudämmen, ist genau der richtige.

Ihre Mitarbeiter waren und sind von den Anträgen zur Kurzarbeit bis zur Auszahlung dicht getaktet. Wie war und ist diese Antragsflut in Ihrem Agenturbezirk zu bewältigen?

Käppel: Die Situation ist immer noch sehr angespannt. Aber wir können trotz der Urlaubszeit das Leistungsversprechen einhalten, dass wir die Kurzarbeitsanträge und auch die vermehrt eintreffenden Arbeitslosenanträge sehr zügig bearbeiten. Für die Mannschaft ist das ein echter Kraftakt. Auch die Hotline, die wir haben, ist sehr stark nachgefragt. Eine Kollegin hat mir berichtet, dass die Leute einfach dankbar sind, wenn ihnen gesagt wird, wie der Stand der Bearbeitung ist oder was fehlt. Wenn solche Angebote helfen, und es sogar Lob gibt, legen sich die Mitarbeiter gerne ins Zeug.

Mittlerweile ist immer häufiger von Missbrauchsfällen bei staatlichen Hilfen zu hören. Wie sieht das im Agenturbezirk aus?

Käppel: Richtige Missbrauchsfälle wurden uns bisher noch nicht gemeldet. Was wir merken, ist manchmal eine fehlerhafte Antragstellung, wie eine fehlende Unterschrift oder Unterlagen, die nicht beigefügt sind. Da will ich nicht von Missbrauch reden. Aber es stehen Schlussprüfungen in den Betrieben an, wenn die Kurzarbeit beendet wird. Dann gehen wir in die Betriebe und prüfen die Unterlagen. Wenn da etwas nicht stimmig ist, würden wir das merken und in manchen Fällen sicher auch den Zoll einschalten.

Gibt es da einen Mitnahmeeffekt?

Käppel: Den gibt es mit Sicherheit überall. Doch der positive Aspekt darf nicht unterschätzt werden. Die staatlichen Hilfen haben der Wirtschaft Stabilität geschaffen. Durch das Kurzarbeitergeld besteht für Firmen außerdem die Möglichkeit, die Strukturen nach den Maßgaben, was gut und was schlecht läuft, anzuschauen, um dann – durch die Kurzarbeit zunächst geschützt – die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Verlassen Sie die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim leichten Herzens?

Käppel: Ich verlasse die Region hier ungern, daraus will ich kein Geheimnis machen. Als ich hier angekommen bin, habe ich eine tolle Mannschaft vorgefunden. Außerdem hatte ich zu den Politikern und zu den Landräten ein gutes Verhältnis. Es war ein schönes Arbeiten hier, denn ich habe viel Offenheit erfahren.

Was erwartet Sie in Göppingen?

Käppel: Wie das in Göppingen wird, muss ich schauen, wenn ich angekommen bin und reingeschnuppert habe. Zum Agenturbezirk Göppingen gehört auch Esslingen. Dort war ich als Jobcenter-Chefin viele Jahre mit meiner Familie zu Hause, habe da Freunde und kenne Träger und sonstige Akteure. Dieser Teil ist mir also vertraut. Den Bereich Göppingen muss ich mir noch erschließen.

