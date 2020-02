Windelproblem soll im Mai auf die Tagesordnung

Main-Tauber-Kreis.Riesige Mengen von Plastikabfällen, die Entsorgung von Windeln, die geringen Recyclingquoten, das Motto „Reparieren statt Wegwerfen“: Diese und weitere Themen beschäftigen derzeit die Kreistagsfraktion der Grünen, weshalb sie dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Tauber-Kreises (AWMT) einen Besuch abstattete und sich von Dezernent Werner Rüger und dem Leiter des Betriebs, Dr. Walter Scheckenbach, informieren ließen.

Zwei Varianten hat Scheckenbach vorgestellt, wie künftig mit Windeln umgegangen werden könnte. Familien mit Kindern unter zwei Jahren oder mit inkontinenten Erwachsenen könnten jährlich zwölf separate Müllsäcke zur Verfügung gestellt bekommen, die zusammen mit dem Restmüll abgeholt oder auf den Recyclinghöfen abgegeben werden können.

Die Alternative wäre, diesem Personenkreis einen Zuschuss für die Anschaffung von Mehrwegwindeln zu bezahlen. Die Kosten für beide Varianten könnten nicht dem Gebührenzahler aufgebürdet, sondern müssten vom Kreishaushalt getragen werden. Der Kreistag wird im Mai dieses Jahres darüber beraten.

Kreisrätin Rosemarie Lux sprach die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit an. Sie wünsche sich aktivere Werbung für Abfallvermeidung und Wiederverwertung in Kindergärten und Schulen sowie verbesserte Informationen auf der Homepage des AWMT. Sie regte an, den Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, funktionsfähige Teile auf den Recyclinghöfen abzuholen und Repair-Cafés anzugliedern.

AWMT-Leiter Scheckenbach berichtete, dass derzeit vier Abfallberater beschäftigt seien, davon einer für Gewerbebetriebe. Diese müssten allerdings auch die Hotline besetzen, die durch die Umstellung der Gebührenerhebung vom Müllmarkenverkauf auf den Abfallgebührenbescheid derzeit überlastet und oft nicht erreichbar sei, was auch Kreisrätin Gudrun Weiske bemängelte. Werner Rüger ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage wieder entspannen wird.

„Designer und Recycler reden nicht miteinander“, beklagte Dr. Scheckenbach. Deshalb sei es oft unmöglich, Abfälle wiederzuverwenden. Schwarze Kunststoffbehälter könnten zum Beispiel in den Sortieranlagen vom Sensor nicht erkannt werden und landeten deshalb ausnahmslos in der Verbrennung. Wären sie nur mit einem weißen Ring versehen, bestünde dieses Problem nicht. Die Industrie betreibe viel „greenwashing“. Viele Verbraucher wüssten auch nicht, dass man die Metalldeckel von Joghurtbechern vollständig entfernen muss, bevor man sie in den gelben Sack wirft. Auch dies behindere das Recyclen.

Der von Kreisrat Rainer Moritz angesprochenen Vorschlag, den gelben Sack durch eine gelbe Wertstofftonne zu ersetzen, wird von Dr. Scheckenbach kritisch gesehen. Der gelbe Sack habe den Vorteil, dass er transparent ist und die Müllwerker erkennen können, ob er Fehlwürfe enthalte. Die Erfahrung zeige, dass mit der gelben Tonne gesammelter Abfall sehr viel mehr Fremdstoffe enthalte als im gelben Sack. Zudem müsse die gelbe Tonne mindestens 240 Liter fassen, was viele Verbraucher vor das Problem eines Stellplatzes stelle.

Die von Kreisrat Moritz angesprochene mengenabhängige Berechnung der Müllgebühren „ist technisch möglich“, so Scheckenbach. Denkbar wäre, dass in der Jahresgebühr zehn Leerungen enthalten sind und zusätzliche extra berechnet werden. Dies berge jedoch immer die Gefahr der illegalen Müllentsorgung.

Kreisrätin Birgit Väth fragte nach dem Sperrmüllaufkommen, nachdem die Straßensammlung abgeschafft wurde. Das Aufkommen sei zunächst zurückgegangen, berichtete Werner Rüger, habe sich jetzt aber wieder auf dem vorigen Niveau von 1700 Tonnen pro Jahr eingependelt. Umgestellt habe man, weil es bei den festen Sperrmüllterminen zu vielen Ordnungswidrigkeiten gekommen sei.

Die Anfang bis Mitte der 90er Jahre erstellten Recyclinghöfe sollen in nächster Zeit ertüchtigt oder neu gebaut werden. Danach wolle der Landkreis auch die Öffnungszeiten ausdehnen und zusätzliches Personal einsetzen, informierte der AWMT-Leiter.

Die Besuchergruppe regte an, ein- oder zweimal jährlich eine Grüngutabfuhr anzubieten, damit Gartenabfälle wie Hecken- oder Baumschnitt nicht von jedem Einzelnen zum Kompostplatz gefahren werden müssen.

Auf die Problematik der Entsorgung der Filterstäube aus der Müllverbrennung angesprochen, hieß es, dass diese im Salzbergwerk Heilbronn endgelagert werden. Die Kapazität der Mülldeponie in Dörlesberg reiche noch bis etwa ins Jahr 2035. Wenn man aber die Zeit für die Planung und Genehmigung einer neuen Deponie von etwa zehn Jahren bedenke, müsse man beginnen, sich damit zu beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen.

