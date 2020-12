Windeln kostenfrei entsorgen

Main-Tauber-Kreis.Mit acht Nein-Stimmen passierte die jahrelang geforderte und diskutierte Windelkonzeption den Kreistag. 160 000 Euro wird den Landkreis diese Freiwilligkeitsleistung kosten. Pro Kleinkind oder inkontinentem Erwachsenen stehen pro Jahr zwölf Müllsäcke mit einem Volumen von 60 Litern kostenfrei zur Verfügung, die bei den jeweiligen Gemeinden abgeholt werden können.

Eltern von Kindern unter zwei Jahren erhalten die Beutel nach Vorlage der Geburtsurkunde, Erwachsene benötigen eine Bescheinigung vom Arzt. Wer für sein Kind Mehrfachwindeln benutzt, kann alternativ einen Zuschuss von 100 Euro erhalten, wenn er den Kauf per Beleg nachweist.

„Es ist nicht genug, zu wollen, man muss es auch tun“, zitierte Manfred Schaffert (CDU) Johann Wolfgang von Goethe und signalisierte damit die mehrheitliche Zustimmung seiner Fraktion zur Konzeption. Es sei schade, dass die Umsetzung so lange gedauert habe und nun in eine Zeit falle, in der das Geld knapp werde. „Damit senden wir ein klares familienpolitisches Signal aus“, so Schaffert. Er schlug jedoch vor, anstelle der Säcke einen kostenfreien Wechsel zur nächstgrößeren Mülltonne zu ermöglichen.

Für die SPD stimmte Thomas Kraft zu: „Wir sagen ohne wenn und aber ja.“ Unverständlich ist für ihn die Sichtweise des Regierungspräsidiums, das eine Finanzierung über die Abfallgebühren für unmöglich erachtet, sondern die Windelsäcke als Extraleistung betrachtet.

Nur bedingt zustimmen konnte Klaus Kornberger (Freie Wähler). Er halte den Ansatz für gut, die praktische Umsetzung aber für zu umständlich. Die Verteilung der Säcke müsse über die Kommunen erfolgen, die Abrechnung sei zu kompliziert und zu bürokratisch. Auch er plädierte lieber für eine größere Tonne. Ernüchternd sei für ihn außerdem, dass es sich um eine freiwillige Leistung außerhalb der Gebühren handele.

Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) hingegen meinte aus Sicht seiner Fraktion, dass die Umsetzung relativ einfach machbar und nicht zu bürokratisch sei. Eine Evaluierung sei richtig. Die Bündnisgrünen hofften aber auch auf eine bessere Lösung als die mit den Säcken.

Albrecht Rudolf (FDP) nannte die kostenfreie Windelentsorgung „fast eine Pflichtleistung“. Auch ihm wäre eine Gebührenfinanzierung lieber gewesen. Der Ansatz mit der Tonne anstelle der Beutel sollte im Auge behalten werden. Ganz kurz und knapp machte es Dr. Rolf Müller (AfD): „Wir stimmen vollumfänglich zu.“ hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020