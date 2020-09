Willkommene Abwechslung an den heißen Sommertagen

Neubronn.Hygienevorschriften, eingeschränkte Besucherzahlen und Datenblätter: Wegen der Pandemie war vieles anders – auch die Badesaison. Die Besucher waren trotzdem glücklich, dass das Freibad geöffnet war, weiß Betreiber Andreas Fink von Aquafun Bäderbetriebe.

Kein Wunder, hatte der Sommer wieder heiße Temperaturen beschert. Stammgäste als auch viele Familien kamen. Andreas Fink beobachtete zudem eine Zunahme an Touristen, die ihren Urlaub in Deutschland und damit auch rund um Weikersheim verbrachten. Die zulässige Besucherzahl war auf 180 beschränkt und so hatte jeder Gast genügend Raum im und außerhalb des Wassers. Am Sonntag, 9. August, kamen die meisten Gäste: Laut den Aufzeichnungen waren es über den Tag verteilt insgesamt 451 Personen. „Es war gut, dass wir keine Zeitfenster eingerichtet hatten, so konnte jede und jeder kommen, wann es eben in den Tagesablauf passte“, meint Andreas Fink. Geöffnet war täglich von 10 bis 19 Uhr.

Er lobt das Verhalten der Badegäste. So verhielten sich die Gäste vorbildlich. Jeder füllte das Datenblatt aus und erschien mit Mund- und Nasenschutz. So wurde das mit der Stadt gemeinsam ausgearbeitete Hygienekonzept eingehalten und es kam zu keinerlei unliebsamen Situationen. Andreas Fink schätzt sich froh und glücklich, dass die Saison trotz aller Widrigkeiten so gut gelaufen ist. Der zur Badesaison gestartete Aufruf nach ehrenamtlichen Helfern stieß auf positive Resonanz. Auch würdigte er die gute Zusammenarbeit mit der Stadt wie dem Förderverein.

Die Vorsitzendes des Fördereins, Verena Preuß, zog ebenfalls positiv Bilanz, konnte der Förderverein nicht nur viele Helfer mobilisieren, sondern auch die Attraktivität des Bads in dieser Saison mit neuem Mobiliar und Spielgeräten für die Kleinsten steigern. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.09.2020