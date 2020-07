Wichtiger Beitrag zur Sicherheit

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart.Im Rahmen Feuerwehrförderung fließen 742 000 Euro in den Main-Tauber-Kreis. MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart betont: „Die Feuerwehren retten und schützen Menschen und Dinge, die uns lieb und wichtig sind – dafür müssen sie gut ausgebildet und technisch ausgestattet sein, das unterstützen wir gerne.“

Die Feuerwehren benötigen eine adäquate Ausstattung und aktuelle Technik, um auf Gefahren vorbereitet zu sein und effizient helfen zu können. Dafür gewährt das Land finanzielle Zuwendungen. Diese Zuwendungen sollen die Gemeinden und Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz unterstützen. „Unsere Feuerwehren leisten wertvolle Arbeit für uns alle. Sie retten und schützen Menschenleben und gleichzeitig Dinge, die uns lieb und wichtig sind. Hierfür benötigen sie die entsprechende Ausstattung. Mit den Zuschüssen des Landes wollen wir hierfür einen wichtigen Beitrag leisten“, erklärte Reinhart weiter. Der Abgeordnete betonte außerdem: „Der Einsatz unserer zahlreichen Feuerwehrangehörigen trägt wesentlich zur Sicherheit in unserem Land bei – und das verdient unsere volle Anerkennung.“

Alle beantragten Maßnahmen, die nach den Zuwendungsrichtlinien förderfähig sind, können gefördert werden. Von der Investitionsförderung des Landes fließen 742 000 Euro in den hiesigen Main-Tauber-Kreis.

Folgende Maßnahmen werden im Landkreis konkret gefördert: 92 000 Euro für die integrierte Leitstelle (Landkreis), 150 000 Euro für einen Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) für Wertheim, 193 000 Euro für die Drehleiter DLA(K) 18/12 für Weikersheim, 92 000 Euro für ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) für Gerchsheim, 66 000 Euro für ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) in Rengershausen, 45 000 Euro für das Feuerwehrhaus in Bernsfelden, 52 000 Euro für ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) in Wenkheim, je 13 000 Euro für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) in Külsheim, Rinderfeld, Unterschüpf und Reinsbronn.

Zusätzlich zur Förderung für Investitionen erhalten die Städte und Gemeinden und der Landkreis Pauschalen. Für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen wird eine Pauschale von 90 Euro und für jeden Angehörigen der Jugendfeuerwehr eine Pauschale von 40 Euro zugewiesen. Diese Mittel werden als Zuschuss für die laufenden Kosten wie die Ausbildung und Schutzausrüstung, Beschaffungen unter 20 000 Euro und für den laufenden Betrieb von Werkstätten und Übungsanlagen gewährt. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020