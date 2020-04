Wichtiger Baustein für das neue Berufsbild

Main-Tauber-Kreis.Landrat Reinhard Frank und Thomas Wigant, Regionalleiter der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe, haben eine Kooperationsvereinbarung zur Koordinierung von Praxiseinsätzen für die Pflegeausbildung unterzeichnet. Mit der Vertragsunterzeichnung ist ein wichtiger Baustein für das neue pflegerische Berufsbild gesetzt, das seit 1. Januar 2020 die bisher getrennten Ausbildungswege für Alten-, Kinder- und Krankenpflege eint.

In der Pflegeausbildung arbeiten künftig verschiedene Träger eng zusammen. Damit dies reibungslos gelingt, haben in diesen Tagen Landrat Reinhard Frank und Regionalleiter Thomas Wigant eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Damit wird die Pflegeausbildung einerseits in den Schulen, andererseits in den Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen sowie bei den ambulanten Diensten sichergestellt. „Ich freue mich, dass diese wichtige Vereinbarung für das dringend benötigte Fachpersonal nun unter Dach und Fach ist“, erklärt Landrat Reinhart Frank.

Die Ausbildung

Alle Pflegeschulen sind seit dem 1. Januar 2020 verpflichtet, die neue generalistische Pflegeausbildung durchzuführen. Mit der Reform der Pflegeberufe entfällt die bisherige Aufteilung in Alten-, Kinderkranken- oder Krankenpflege. Die künftigen Pflegekräfte erlernen in den ersten beiden Ausbildungs-Jahren die gleichen Inhalte in Theorie und Praxis.

Angeboten wird aber eine Vertiefung in den Bereichen Altenpflege und Kinderkrankenpflege im dritten Ausbildungsjahr. Auszubildende können wählen, ob sie sich entsprechend spezialisieren oder die generalistische Pflegeausbildung auch im dritten Jahr fortsetzen wollen. Mit der Neugestaltung soll die Ausbildung vielfältiger und attraktiver werden, um mehr Auszubildende für die Pflege zu gewinnen. Damit leistet die Reform einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Künftige Absolventen können in allen Bereichen der Pflege als qualifiziertes Fachpersonal arbeiten.

Praxiseinsätze

Neben dem Theorieunterricht sieht der Lehrplan vermehrt Praxiseinsätze vor. Die Praxiseinsätze werden im gesamten Pflegespektrum vom Krankenhaus über die stationäre Pflegeeinrichtung bis zum ambulanten Pflegedienst abgeleistet. Um den Einsatz in den vorgeschriebenen Bereichen sicherzustellen, bedarf es einer alle Praxisstellen übergreifenden Koordinierung.

Koordination gilt für Süden

Diese Koordination wird die Gesundheitsholding Tauberfranken für alle Kooperationspartner im südlichen Main-Tauber-Kreis übernehmen. Auch die Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung hat aus diesen Gründen eine vergleichbare Kooperation mit der Gesundheitsholding Tauberfranken abgeschlossen.

Situation im Norden

Im nördlichen Main-Tauber-Kreis wird eine vergleichbare Zusammenarbeit mit einer Koordinierung durch das Bildungszentrum der Johanniter Unfallhilfe in Wertheim angestrebt. lra

