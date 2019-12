Wichtig für das Gemeindeleben

Tauberbischofsheim.Innerhalb des Familiengottesdienstes in St. Bonifatius wies Dekan Gerhard Hauk auf die Wichtigkeit der Pfarrgemeinderatswahlen hin. „Wie sieht’s aus?“ sei nicht eine belanglose Frage, sondern ziele auf das persönliche Leben, auf den Glauben und auf die Art und Weise, wie der eigene Glauben in das Gemeindeleben eingebracht werden könne.

Deshalb sei diese Frage auch das Jahresmotto der Katholischen Kirchengemeinde. Eine wichtige Möglichkeit, sich einzubringen, sei, im Pfarrgemeinderat mitzumachen und dafür zu sorgen, dass es z.B in der Kirche weiter lebendig aussehe. Desahlb fragte er: „Könnten Sie sich vorstellen, als Kandidat bei den Pfarrgemeinderatswahlen mitzumachen? Weiter regte er an, auch andere zu ermutigen, mitzumachen. Er freute sich schon jetzt über viele Vorschläge, damit die Wahlen am 22. März mit vielen Kandidaten durchgeführt werden können.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019