Weiterer Geldsegen für die Tafeln im Kreis

Main-Tauber-Kreis/Berlin.Die Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken (beide CDU) kündigen weiteren Geldsegen für drei Tafeln im Kreis an. Im Rahmen des Sonderprogramms „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ erhalten die unter der Leitung des Diakonischen Werks stehenden Tafelläden in Lauda-Königshofen, Wertheim und Bad Mergentheim jeweils eine Bundesförderung in Höhe von 3430 Euro. Ziel des Sonderprogramms sei die Unterstützung der ehrenamtlichen Initiativen, die in ländlichen Räumen in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und die in Folge der Covid-19-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehen.

Wolfgang Pempe, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, bedankte sich herzlich für die unkomplizierte, schnelle Hilfe. „Wir arbeiten permanent daran, unter erschwerten Bedingungen die Versorgung für Bedürftige aufrecht erhalten zu können und sind für diese Zuwendung mehr als dankbar. MdB Alois Gerig hatte bei einem Besuch der Tafeln im Juli für eine Bewerbung für das Sonderprogramm geworben. „Wir schätzen die Verbundenheit der beiden Bundestagsabgeordneten mit ihrer Heimat und die Solidarität mit den Schwachen in unserem Landkreis sehr. Wir nehmen die uns übertragene Aufgabe sehr ernst und werden alles dafür tun, das Angebot aufrechterhalten zu können“, fügte Pempe hinzu.

„Nach unserem Treffen mit den Verantwortlichen der Tafeln im Sommer wurde schnell deutlich, dass unsere ehrenamtlichen Helfer vor Ort schnelle und unbürokratische Hilfen benötigen. Die Stärkung des Ehrenamtes war und ist mir immer eine Herzensangelegenheit. Ehrenamtliches Engagement ist gerade in unserer ländlichen Heimat ein wichtiger Pfeiler in der Gesellschaft. Deshalb freue ich mich, dass es uns gemeinsam gelungen ist, für drei weitere Tafeln eine Förderung zu erlangen“, so Alois Gerig.

Als Vorsitzender des Ernährungsausschusses im Bundestag sei die Unterstützung der Tafeln für ihn ein wichtiges Anliegen, dem die Bundesministerin Julia Klöckner durch das Sonderprogramm nachgekommen ist. Bereits im September erhielt die Tafel in Tauberbischofsheim eine Förderung von rund 3300 Euro. „Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fallen nicht nur mehr Kosten an, sondern auch die Arbeit der Ehrenamtlichen hat sich erheblich erschwert. Für dieses großartige und unverzichtbare Engagement für bedürftige Menschen möchte ich mich bedanken“, so Nina Warken. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020