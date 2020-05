Weitere Hilfen in Aussicht

Bei einem Gespräch mit dem Dehoga-Kreisverband erläuterte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Dr. Wolfgang Reinhart, das Hilfspaket für das Hotel- und Gaststättengewerbe.

Main-Tauber-Kreis. Nun haben Hotels und Gaststätten nach dem Lockdown wegen Corona wieder offen. Aber so richtig läuft es nicht. Die Abstands- und Hygieneregelungen machen es den Besuchern schwer, den Aufenthalt im Restaurant zu genießen. Das hat auch die Landesregierung erkannt und will ein weiteres Hilfspaket für die gebeutelte Branche auf den Weg bringen.

Beim Gespräch mit dem Kreisverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) erläuterte Wolfgang Reinhart die bisherigen und geplanten Maßnahmen. Er verwies auf ein Sonderprogramm von 330 Millionen Euro für die Gastronomie aus Landesmitteln, das eine größere Insolvenzwelle verhindern soll. Es gilt im Anschluss an die bisherigen Soforthilfen von Bund und Land und soll eine „Hilfe bei Liquiditätsengpässen für weitere drei Monate“ sein. Das Programm sieht für jeden Betrieb eine Einmalzahlung von 3000 Euro vor und für jede rechnerisch abhängig beschäftigte Vollzeitkraft nochmals 2000 Euro. Dieser Vorstoß von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Tourismusminister Guido Wolf sei mit dem Fraktionsvorsitzenden abgesprochen, so Reinhart.

Dieser ging auf die besondere Situation der Gastwirte und Hoteliers ein. Sie seien eine der ersten gewesen, die schließen mussten, und eine der letzten Branchen, die wieder öffnen durften. Zudem seien wegen der Corona-Krise viele Verbraucher verunsichert. Auch Geschäftsreisen liefen nur schleppend wieder an.

Dies bestätigte Dehoga-Kreisvorsitzender Frank Bundschu. Im April deckten seine Umsätze gerade die Personalkosten. Das Kurzarbeitergeld nannte er einen Segen für die Betriebe. Ein großes Lob sprach er de Agentur für Arbeit aus, die schnell mit den Auszahlungen begonnen habe, wenn die Anträge vorlagen.

Für die kommenden Monate sieht Bundschu weiter schwere Zeiten auf die Gastronomie zukommen. „Trotzdem freuen wir uns alle, dass unsere Gäste wiederkommen.“ Man könne die verlorenen Umsätze zwar nicht nachholen, aber man versuche alles, um unternehmerisch tätig zu sein. Probleme bereiten noch die unterschiedlichen Verordnungen der Landesregierung. Hier wünscht sich der Vorsitzende mehr Klarheit und Transparenz und vor allem ein stringentes Handeln. Noch sei nicht geregelt, wie Hochzeiten abgehalten werden können, wie es mit Tagungen aussieht oder Ähnliches.

Der Politiker verwies auf die Hilfsprogramme für die Wirtschaft, die mit Ausfallbürgschaften des Landes abgesichert seien, sowie auf Steuererleichterungen und die Erhöhung des Kurzarbeitergelds. Teilweise seien „viel zu enge Fesseln“ angelegt worden, die nun langsam wieder geöffnet werden müssen. Anfangs seien die Einschränkungen gerechtfertigt gewesen, nun aber müsse das Leben wieder zurückkommen. Er hofft, dass im Land ab 15. Juni ein neues Verordnungssystem kommen könnte, bei dem nur noch die Einschränkungen bekannt gemacht werden: „Die Menschen verstehen die unterschiedlichen und sich täglich ändernden Vorgaben einfach nicht mehr“. Das müsse sich schnell ändern, um wieder Sicherheit in den Tagesablauf zu bekommen.

Frank Bundschu würdigte Reinhart für die offenen Worte sowie seine Unterstützung und die damit wiedergewonnene Perspektive: „Wir fühlen uns von der Politik gehört“. Natürlich sehe auch Dehoga der Zukunft vertrauensvoll entgegen. Man werde alles versuchen, um dem Gast so viele Annehmlichkeiten wie möglich zu bieten. Bundschu bat den Politiker aber auch, dafür zu sorgen, dass der Main-Tauber-Kreis als Ziel von den Tourismusverbänden nicht übersehen wird, wenn man in diesem Jahr in Deutschland Urlaub machen soll. Auch hier versprach Reinhart seine Unterstützung. mae

