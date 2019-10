Weiter kräftige Investitionen

Main-Tauber-Kreis.Bei einem Haushaltsvolumen von 160 Millionen Euro werde sich, laut Prognose des für die Finanzen zuständigen Dezernenten Torsten Hauk, das Ergebnis in diesem Jahr um 1,6 auf 3,2 Millionen Euro verdoppeln. Der Endbestand liegt bei rund 3,4 Millionen Euro und könne sich durch den Verkauf des Grundstücks für den Neubau von Haus Heimberg in der Kapellenstraße an die Gesundheitsholding für 1,5 Millionen Euro noch verbessern.

Auf dieser positiven Grundlage brachte Landrat Reinhard Frank den Haushalt 2020 ein, den er unter das Motto „solide, innovativ, zukunftsorientiert“ stellte. Zunächst aber nannte er die äußeren Voraussetzungen, die durch eine rückläufige Konjunktur und einen Höchststand bei der Ungleichheit der Einkommen gekennzeichnet sei. Vor diesem Hintergrund gelte es, den bisherigen erfolgreichen Kurs fortzuführen. Trotz sinkender konjunktureller Prognosen werden, so die Schätzungen, die Steuereinnahmen auch in den kommenden drei Jahren wachsen.

Den Main-Tauber-Kreis bezeichnete Frank als eine der kinderfreundlichsten Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit, einer hochwertigen Krankenhausversorgung, vielseitigen kulturellen Angeboten und einer soliden Haushaltspolitik.

Als einen Schwerpunkt nannte er den Klimaschutz mit der Solardachinitiative auf kreiseigenen Gebäuden und einer Freiflächenanlage auf dem Tauberbischofsheimer Laurentiusberg, ein Energieberatungszentrum im ehemaligen Postgebäude sowie die Einrichtung von Mobilitätszentralen. Auch Investitionen in den Straßenbau, in Brückensanierungen, in das Kloster Bronnbach und in die Sanierung der beruflichen Schulen werden weitergeführt.

Sozialetat auf hohem Niveau

Das Haushaltsvolumen für 2020 gab der Landrat mit 205 Millionen Euro und damit drei Millionen mehr als in diesem Jahr an. Der größte Ausgabenbereich ist wiederum der Sozialetat mit Bruttoausgaben in Höhe von 75 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf beträgt hier knapp 47 Millionen Euro. Die Personalkosten steigen um knapp 1,3 Millionen Euro auf 38,8 Millionen Euro und die Aufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr um rund 2,3 Millionen Euro auf etwa acht Millionen Euro.

Mehreinnahmen sind bei einer gleichbleibenden Kreisumlage mit einem Hebesatz von 31 Prozent in Höhe von knapp vier Millionen Euro zu erwarten. Insgesamt stehen Mehrerträgen in Höhe von 5,1 Millionen Euro Mehraufwendungen in Höhe von 7,9 Millionen Euro gegenüber. Dieses Defizit von rund 700 000 Euro soll durch eine Entnahme aus der Rücklage finanziert werden. Unsicher sei derzeit noch die finanzielle Unterstützung des Landes für die geduldeten Flüchtlinge, die 2018 und 2019 jeweils rund 1,5 Millionen Euro betrug.

Von einer „eigentlich moderaten Verschuldung“ sprach Landrat Reinhard Frank mit Blick auf die hohen Investitionskosten von fast 76,5 Millionen Euro im Zeitraum von 2016 bis 2019. Lag sie 2016 noch bei 21,82 Millionen Euro, wird sie Ende 2019 vermutlich auf knapp 19 Millionen Euro sinken.

„Im Durchschnitt betrug die Nettoinvestitionsrate in den vergangenen fünf Jahren sechs bis acht Millionen Euro“, verkündete der Landrat. Die künftige Entwicklung zeige zwar leicht nach unten und weise eine Größenordnung von fünf bis sechs Millionen Euro auf, dennoch solle die Ertragskraft des Ergebnishaushalts nicht wesentlich geschwächt werden, um das Investitionsprogramm zu stemmen. „Wir sollten mit der gleichen Frequenz weiterfahren“, meinte er.

Die geplante Kreditaufnahme für das kommende Jahr beträgt 5,5 Millionen Euro. Die Verschuldung pro Einwohner wird mit 2011 Euro angeben und liegt damit unter dem Landesschnitt, der bei 336 Euro pro Einwohner liegt. hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019