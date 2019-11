Beckstein.Eine Weinprobe der besonderen Art veranstaltet die Becksteiner Winzer eG am Freitag, 8. November, im St.-Kilian-Keller. Unter dem Motto „Weinprobe mal anders“ stellt Marga Braun mit heiteren Sprüchen und Texten ihr Buch „Weinschweinereien“ vor. Auf humorvolle Art und Weise und mit frivolen Illustrationen wird in dieser Publikation eine Geschichte aus ungewöhnlich lautenden deutschen Weinlagen dargestellt und ausgeführt. Ein guter Grund für Michael Spies von der Becksteiner Winzer eG daraus eine lustige, spannende, unterhaltsame und „unsittliche“ Vergleichsweinprobe zu machen, bei der einige dieser Weinlagen den einheimischen Weinen gegenübergestellt werden. Einlass ist um 18.30 Uhr. Beginn um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf in der Vinothek der Becksteiner WeinWelt erhältlich. Weitere Informationen unter www.becksteiner-winzwer.de oder unter Telefon 09343/50028.

