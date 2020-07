Wein und Kulinarik genießen

„Weinstraße Taubertal – Reise durch das Weinland von Rothenburg bis Wertheim“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für 2020.

Main-Tauber-Kreis. Nicht alle Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie im Juli schon wieder stattfinden. Dennoch eröffnen sich die ersten Möglichkeiten, Wein und Kulinarik des „Lieblichen Taubertals“ bei zwei Terminen kennenzulernen.

Was in anderen Weinbaugemeinden „Tag der offenen Keller“ oder „Weinwandertag“ heißen mag, hat seit zwei Jahren im Weinort Dertingen sein ganz eigenes Konzept – das „Daddinga Weipfadla“. Am Sonntag, 12. Juli, stehen feinste tauberfränkische Weine, Edelbrände und Liköre sowie eine bunte Auswahl an Schmankerln bereit. Der Winzerhof Baumann, das Weingut Oesterlein, der Weinkeller Friedrich sowie die Brennerei Hörner öffnen an diesem Tag ihre Pforten. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09397/202 oder unter www.weinort-dertingen.de/weipfadla.

Die Weintafel am Satzenberg findet am Freitag, 17. Juli, bei Wertheim-Bronnbach statt. Um 18.30 Uhr startet die Veranstaltung mit Aperitif und Canapés. Später gibt es ein fränkisches Buffet von den Bestenheider Stuben, feinste Weine der Alten Grafschaft, Weinbergsilluminationen und Live-Jazzmusik in der freien Natur. Ende der Veranstaltung ist um 23.30 Uhr.

Zusätzlich wird ein Shuttle-Service von und nach Wertheim sowie zum Kloster Bronnbach angeboten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Weingut Alte Grafschaft im Altort Kreuzwertheim statt. Die Karten sind beim Weingut Alte Grafschaft unter Telefon 09342/5500 oder per E-Mail an info@altegrafschaft.de erhältlich. Die Teilnahme ist limitiert.

Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist neben ihren attraktiven Rad- und Wanderangeboten auch eine erlebenswerte Kultur- und Weinlandschaft. Der Taubertäler Wein ist ein sympathischer und sehr schmackhafter Botschafter dieses Landstrichs. Mit großer Sorgfalt, viel Sachverstand und Liebe zum Genuss erzeugen die Weinbaubetriebe im „Lieblichen Taubertal“ ihre edlen Gewächse.

Das Weinland Taubertal erstreckt sich von Rothenburg bis nach Wertheim und vereint damit drei Weinbaugebiete, zwei Weinbauzonen und zwei Bundesländer. Im Taubertal werden rund 1100 Hektar Anbaufläche von Winzern und Weingärtnern bewirtschaftet.

Verschiedene Weingüter, Weingenossenschaften und Weinorte haben sich zum Arbeitskreis „Weinland Taubertal“ zusammengeschlossen und vermitteln gemeinsam den besonderen Charakter des Taubertals. Weitere Informationen zum Weinland sind unter www.weinland-taubertal.de zu finden. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020