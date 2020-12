Wehmütig auf super Ergebnisse geblickt

Das kreiseigene Kloster Bronnbach sorgt immer wieder für Diskussionsstoff im Kreistag. So war es auch, als die Jahresrechnung 2019 vorgelegt wurde.

Main-Tauber-Kreis. Es ist die Stunde von Michael Haas, Leiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts, wenn er einmal im Jahr das vergangene Haushaltsjahr in den Blick nimmt. Dabei ist er bei der Wortwahl eher zurückhaltend, wenn er sagt, dass die Haushaltsführung „im Wesentlichen die gesetzlichen und geforderten Angaben und Ausführungen enthält“. Doch er kann auch loben, indem er dem Personalamt nahezu eine Punktlandung bei der Berechnung der Personalkosten bescheinigt, oder eben kritisieren, wenn er von den Sozialen Ämtern bei der Ausweisung von Einzelfallwertberichtigungen mehr Transparenz fordert.

Tragfähiges Fundament

Den Kreisräten hingegen ging es bei der Darstellung des längst abgehakten Haushalts 2019 nicht so sehr um die Feinheiten, sondern um das fulminante Ergebnis. Einig waren sich alle, dass nach dem historisch besten Ergebnis vor zwei Jahren auch 2019 wieder als ein finanziell positives Jahr zu verzeichnen sei. „Solche Jahresabschlüsse sind künftig nicht mehr zu erreichen“, so Elmar Haas (Freie Wähler). Manfred Schaffert merkte für die CDU-Fraktion an, dass aufgrund des guten Ergebnisses Fehlbeträge ausgeglichen werden könnten. „Das ist ein tragfähiges Fundament“, meinte er.

Ein wenig Wasser in den Wein schüttete Gernot Seitz (SPD). Er bilanzierte zwar genau wie seine Vorredner einen guten Jahresabschluss, dem seine Fraktion „mit Freude“ zustimme.

Doch nannte er als Grund für dieses Ergebnis, dass etliche Maßnahmen auf das Folgejahr verschoben worden seien. Das sei weitgehend normal, nur eben nicht in dieser Größenordnung, meinte Seitz. Er zählte die L 514 in Eubigheim, die geringeren Ausgaben beim Berufschulzentrum Bad Mergentheim oder eingestellte Gelder für den Breitbandausbau als einige Beispiele auf.

Fette Jahre sind vorbei

Klaus Kornberger (Freie Wähler) sprach von einem Lobgesang, schränkte aber ein, dass die fetten Jahre nun vorbei seien. Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) stellte zum Jahresabschluss 2019 fest, dass eine gute Basis für die anstehenden Investitionen geschaffen worden sei. Das sei allerdings auch auf die gute finanzielle Situation der Kommunen zurückzuführen, die in der Lage gewesen seien, eine hohe Kreisumlage zu zahlen.

Beim letzten Jahresabschluss von Kloster Bronnbach als Eigenbetrieb für 2019 hagelte es ob des Ergebnisses Kritik. Während Thomas Kraft (SPD) die Liegenschaft auf der einen Seite als „finanziell strapaziös“ bezeichnete, lobte er sie auf der anderen Seite als „Tagungszentrum von zunehmender Bedeutung“. Mit der Sanierung und dem Umbau der früheren Schreinerei zum Bursariat II werde eine wichtige Weichenstellung vorgenommen, die es weiterzuverfolgen gelte.

Kritik

„Ganz so rosarot sehe ich das nicht“, machte Manfred Schaffert (CDU) deutlich. Er kritisierte, dass der Betriebskostenzuschuss um 135 000 Euro höher ausfalle als im Vorjahr, obwohl der Wirtschaftsbetrieb seit 2018 verpachtet sei. Schaffert merkte viele Verluste an und gab der Verwaltung den Auftrag, strukturelle Veränderungen vorzulegen, bevor der Kreistag den Baubeschluss für das Bursariat II genehmige.

Während Rainer Moritz seiner Fraktion der Bündnisgrünen grundsätzlich eine positive Einstellung zu Kloster Bronnbach bescheinigte, wollten sie dennoch die Entwicklung kritisch beobachten. Es stelle sich die Frage, wie die Betriebskosten gesenkt werden könnten.

Klaus Kornberger schloss sich für die Freien Wähler Schafferts Forderungen an: „Strukturelle Änderungen müssen zwingend und dringend erfolgen.“

Auch Albrecht Rudolf vermisst eine Perspektive. Ein „Weiter so wie bisher“ könne es nicht geben.

Nein von Jochen Flasbeck

Während die Jahresrechnung 2019 einstimmig gebilligt wurde, blieb Jochen Flasbeck (Freie Wähler) seiner Einstellung zum Kloster auf Wertheimer Gemarkung treu und stimmte mit Nein. hvb

