Wasserspaß erleben

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist durch den Main und die Tauber geprägt. Sie werden durch zahlreiche Nebengewässer gespeist. Hinzu kommen Naturseen. „Gerade in den jetzt startenden Sommerferien bietet diese Infrastruktur eine tolle Voraussetzung für Tage voller Wasserspaß“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

In Seen kann geschwommen werden. Auf der Tauber, etwa ab Höhe Igersheim bis zur Mündung in den Main bei Wertheim, sind Kanufahrten möglich. Mit dem Kanu oder dem Ruderboot kann auch auf dem Main eine Flussreise unternommen werden. An der der Bundeswasserstraße Main bestehen eigens Schleusen für Kleinboote. An der Tauber muss das Boot aus dem Wasser herausgenommen, um das jeweilige Wehr herumgetragen und wieder eingesetzt werden.

Wasserspaß bietet beispielsweise auch das Windsurfen im Angelsee zum benachbarten Freudenberger Badesee. Angelfreunde können Gastkarten kaufen. Diese sind etwa erhältlich bei der Touristinformation Bad Mergentheim, beim Rathaus Freudenberg und dem Kulturamt Weikersheim.

Hinzu kommen die jetzt wieder geöffneten Freibäder, die neben den Schwimmbecken auch Spaßbereiche vorhalten.

Alle Wasserspaßinformationen sind in einem Flyer mit dem Titel „Aktiv an Tauber und Main“ zusammengefasst. Dieser steht digital unter www.liebliches-taubertal in der Rubrik „Aktiv“ zur Verfügung. Ebenso kann der Prospekt in gedruckter Version angefordert werden beim Tourismusverband, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

