Was Jungen wissen sollten

Niederstetten.Im Rahmen der Volkshochschule gibt es in Niederstetten zwei neue Kursangebote im Monat Dezember..

„MFM – Agenten auf dem Weg – für Jungs von zehn bis zwölf Jahren: „MFM – My Fertility Matters – Meine Fruchtbarkeit zählt!“ ist ein werteorientiertes, sexualpädagogisches Präventionsprogramm das Kinder und Jugendliche durch die Pubertät begleitet. Im Workshop „Agenten auf dem Weg“ erlebt man als Junge in einem abenteuerlichen Spiel eine spannende Entdeckungsreise durch den männlichen und weiblichen Körper. Gemeinsam mit anderen Jungen entdeckt man, was während der Pubertät in dem eigenen Körper und dem der Mädchen geschieht –bis hin wie neues Leben entsteht. Ein Workshop findet am Samstag 7. Dezember von 9 bis 14 Uhr mit Klaus Büttner in der Alten Schule am Frickentalplatz statt(ein Termin).

MFM – Agenten auf dem Weg – Infoabend für Eltern: An diesem Abend erhalten als Eltern Informationen zum Workshop „Agenten auf dem Weg – Was Jungen über ihren Körper wissen wollen“, dessen Schwerpunkt auf einer Entdeckungsreise durch den männlichen und weiblichen Körper und dem positiven Umgang mit Fruchtbarkeit liegt. Durch das Kennenlernen der Inhalte des Workshops erhält man Unterstützung, mit dem Sohn über die Themen der Pubertät ins Gespräch zu kommen. Der Informationsabend findet am Freitag, 6. Dezember von 19 bis 20.30 Uhr statt – ebenfalls mit Klaus Büttner, Alte Schule (ein Termin). vhs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019