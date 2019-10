Waldumbau nicht zu Lasten der Tiere

Der Waldumbau darf nach Ansicht der Jäger nicht einseitig zu Lasten der Wildtiere gehen. Nur Wald mit Wild sei „gelebte Ökologie“.

Main-Tauber-Kreis. Die Kreisjägervereinigung Mergentheim begrüßt die Forderung nach dem Umbau zu klimastabilen und naturnahen Wäldern. Sie dienten nicht nur dem Klimaschutz und nutzten nicht nur den Menschen, sondern auch den tierischen Waldbewohnern, schreibt die Vereinigung in einer Pressemitteilung.

„Die Jäger unterstützten die Waldentwicklung durch eine effektive Jagd nach den gesetzlichen Vorschriften aus Bund und Land“, heißt es weiter.

Der Waldumbau dürfe aber nicht zu Lasten der Wildtiere gehen. Eine ökologische Waldbewirtschaftung schließt die Tiere im Wald nicht aus, im Gegenteil, sie betrachte das Ökosystem Wald ganzheitlich und setze auf Wald mit Wild.

Wer nur rigoros „Wald vor Wild“ als Allheilmittel anbiete, so Kreisjägermeister Hariolf Scherer, sei auf dem Holzweg. Denn Maßnahmen wie mehr Jagd auf Rehwild, kürzere Pachtverträge, Verbot von Winterfütterung würden nicht dazu führen, dass es dem Wald besser gehe. Im Gegenteil. „Mit solchen abgedroschenen Rezepten wird Verbiss provoziert,“ glaubt Scherer. Außerdem sei Jagd viel mehr als nur die immer wiederkehrende Forderung nach höheren Abschusszahlen beim Rehwild. Ausgeräumte Fluren, fehlende Hecken und Ackerrandstreifen treiben das Rehwild nach der Ernte in die Waldinseln, die in der intensiven Agrarlandschaft noch zu finden sind. Unter solchen Bedingungen genügen schon zwei bis drei Rehe pro 100 Hektar Wald, um Verbiss-Schäden an den saftigen Jungpflanzen zu produzieren.

Hier würden keine erhöhten Abschusszahlen benötigt, sondern mehr artgerechter Lebensraum und Waldruhezonen mit Wildäsungsflächen für die Waldbewohner, so der Kreisjägermeister.

Der zunehmende Freizeitdruck macht die Jagd immer schwieriger. Die Rehe, die „Weltmeister im Unsichtbarmachen“, bleiben in der Dickung. Bäume mit Verbiss sind kein Problem für den Klimaschutz, denn sie sterben keineswegs ab, sondern wachsen munter weiter.

Sie wachsen allerdings nicht ganz so schnell und sind stärker verzweigt. Für den Klimaschutz aber ist dieser Baum genauso wertvoll. Denn Verbiss ist kein ökologisches, sondern allein ein wirtschaftliches Problem.

„Selbstverständlich wissen wir Jäger um die Sorgen der Privatwaldbesitzer und der Notwendigkeit angepasster Wildbestände“, so Scherer weiter. Er fordert deshalb ein klares Bekenntnis zu den heimischen Wildtieren in einem dazugehörigen artenreichen Wald.

