Waghalsig überholt und Leben riskiert

Hollenbach.Auf der Landstraße zwischen Hollenbach und Ailringen auf der Gemarkung der Gemeinde Mulfingen kam es am Mittwochvormittag um 10.40 Uhr zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Die 53-jährige Fahrerin eines Fords versuchte an einer Kuppe einen Lastwagen zu überholen. An der unübersichtlichen Stelle kam ihr ein Mercedes entgegen. Nur durch die schnelle Reaktion sowohl des Gegenverkehrs als auch des Fahrers des Lkws, die beide stark abbremsten und nach rechts fuhren, konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Trotz der vorbildlichen Reaktion kam es zum Unfall, da der Ford die beiden anderen Fahrzeuge streifte. Verletzt wurde niemand, doch insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.03.2020