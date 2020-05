Vorwurf des Kreistags: Mit falschen und unvollständigen Zahlen operiert?

Main-Tauber-Kreis.Die Generalsanierung der Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim soll fortgesetzt werden, wie es bereits in einem Beschluss des Kreistags vom 22. März 2017 zu lesen ist.

Bei drei Gegenstimmen der AfD-Fraktion gab das Gremium grünes Licht, um diese Maßnahme weiter zu verfolgen.

Mittel werden übertragen

Die Restfinanzierung der Baumaßnahme, so der Beschluss des Kreisparlaments, erfolgt durch Übertragung nicht benötigter Haushaltsmittel aus 2019 nach 2020 in Höhe von etwa 1,86 Millionen Euro und Veranschlagung von Haushaltsmitteln in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 (1,3 Millionen Euro) und 2022 (0,71 Millionen Euro). Die beteiligten Firmen hatten zuvor ihre Bereitschaft erklärt, die Verträge zu erfüllen. Allerdings hatte ein Unternehmen aufgrund gestiegener Personal- und Materialkosten eine Kostensteigerung von etwa 15 Prozent angemeldet, die zwischenzeitlich in den Berechnungen berücksichtigt wurde.

„Sanierung muss weitergehen“

Für die CDU-Fraktion machte Manfred Schaffert deutlich, dass „die Sanierung weitergehen muss“. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass mit nicht nachvollziehbaren Zahlen operiert worden sei,

Ute Schindler-Neidlein erläuterte für die Sozialdemokraten, dass „die Generalsanierung Sinn macht und eine Rolle rückwärts vermieden werden muss“.

Sie monierte weiter, dass „einiges wohl schief läuft“. Auf Zahlen aus dem Landratsamt müsse man sich verlassen können. Doch aus ihrer Sicht hätten „sie in der Vergangenheit mehrfach nicht gestimmt oder sind unvollständig gewesen“.

Und sie plädierte dafür, dass das Gremium künftig regelmäßig über die weitere Entwicklung informiert werde, vor allen Dingen, wenn Kostenüberschreitungen zu befürchten seien.

Nicht immer „Pferd einfangen“

Man könne „das Pferd nicht immer davon galoppieren lassen, um es dann hinterher wieder einfangen zu müssen“, so Schindler-Neidlein. Auch Landrat Reinhard Frank ergriff in der Debatte das Wort. „Ja, wir hatten Probleme, dazu stehe ich und übernehme die politische Verantwortung“, sagte er an den vollständig versammelten Kreistag. Dies solle nicht mehr vorkommen. „Dies ist mir so peinlich, wie Ihnen Unrecht.“

Eine Pflichtaufgabe

Für die Grünen meinte Rainer Moritz zu dem ganzen Vorgang: „Wir brauchen die Unterkunft. Es ist eine Pflichtaufgabe von uns, den Flüchtlingen zu helfen.“

Dr. Christina Baum begründete die ablehnende Haltung ihrer Fraktion so: DDie Probleme gibt es in den Herkunftsländern der Flüchtlinge“. All das koste hierzulande viel Geld, das dort besser eingesetzt wäre, wo die Ursachen lägen.

