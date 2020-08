Vorsorgemappe kostenfrei erhältlich

Main-Tauber-Kreis.Der Kreisseniorenrat Main-Tauber hat in Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde des Landratsamts und dem Betreuungsverein der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr eine Vorsorgemappe zum Thema „Selbstbestimmt vorsorgen“ herausgebracht. Sie enthält wichtige Informationen und gibt Anregung, Rat und Hilfe bei allen Fragen rund um das Thema Vorsorge. Den Bürgern im Main-Tauber-Kreis soll ein Instrument an die Hand gegeben werden, das ihnen Mut macht, die richtige Vorsorge zu treffen. Die Vorsorgemappe wird auf Anfrage kostenfrei abgegeben.

Bisher wurden die Mappen im Rahmen von Veranstaltungen, in denen gleichzeitig über das Thema Vorsorge im Alter, General- und Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung informiert wurde, ausgegeben. Aufgrund der Corona-Krise ist dies derzeit nicht möglich.

Gerade in den letzten Wochen ist aber die Nachfrage nach den Vorsorgemappen und das Interesse an einer guten Vorsorge gestiegen. Deshalb hat der Vorstand des Kreisseniorenrats sich im Rahmen einer Video-Konferenz unter Vorsitz von Robert Wenzel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es wurde beschlossen, dass die Vorsorgebroschüren ab sofort bei den Bürgermeisterämtern der 18 Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis auf Anfrage abgeholt werden können. Bei Fragen oder Unklarheiten können sich die Bürger direkt an den Kreisseniorenrat (Telefon 09343/8831), den Betreuungsverein Lebenshilfe (Telefon 09341/1568) oder das Landratsamt (Telefon 09341/825565) wenden. Die Vorsorgebroschüre steht auch im Internet (www.kreisseniorenrat-main-tauber.de) zum Download bereit. Der Vorsitzende des Kreisseniorenrates Robert Wenzel hofft, dass es bald wieder möglich sein wird, Veranstaltungen und Beratungen anbieten zu können. Aktuell wolle man jedoch kein Risiko eingehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020