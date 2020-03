Virtuelles Radeln im „Lieblichen Taubertal“

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main kann derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht bereist werden. Deshalb hat sich der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ entschieden, die Radtour von Rothenburg ob der Tauber bis nach Wertheim an den Main virtuell auf der Homepage www.liebliches-taubertal.de einzustellen. Gäste können sich so bereits zuhause auf diese Radtour vorbereiten.

Durch die gesamte Landschaft, stets vom Tauberlauf begleitet, verläuft der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“. Dieser Radweg ist ein durch den ADFC bewertetes Fünf-Sterne-Angebot. „Über diesen Radweg lässt sich die Gastfreundschaft an Tauber und Main erleben“, so Geschäftsführer Jochen Müssig.

So kann beispielsweise die Radtour von Rothenburg ob der Tauber nach Wertheim und fortgesetzt am Main bis Freudenberg in umgekehrter Richtung mit dem Zug bewältigt werden.

Die Mitnahme von Rädern in den Zügen auf der Maintal- und Tauberbahn ist zudem kostenfrei.

„Die Gäste können die Radtour so virtuell erleben und sich schon jetzt darauf vorbereiten“, so Geschäftsführer Jochen Müssig. „Zudem geht auch der Kontakt zu unserer Ferienlandschaft nicht verloren“, so Jochen Müssig weiter. Der Film, der von Hugo Kistner aus Igersheim gedreht wurde, zeigt die Abschnitte der Drei-Etappen-Tour. Vorgestellt werden die Burgen, Schlösser, Klöster und Museen und die Städte und Gemeinden. Selbstverständlich wird auch auf das kulinarische Profil an Tauber und Main eingegangen. tlt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020