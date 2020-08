Vinophile Radreise durch das Taubertal

Main-Tauber-Kreis.Der Bayerische Rundfunk zeigt im Rahmen seiner Sendung „freizeit“ am Sonntag, 23. August, um 18.45 Uhr eine Weinreise per Rad durchs Taubertal. Der Schmidt Max hat mit Otto Geisel auf dem Radweg die 100 Kilometer lange Tauber von Rothenburg bis Kreuzwertheim erkundet. Dabei besuchten Sie die Weingüter Hofmann in Röttingen, Weingut Schlör in Reicholzheim und Weingut Alte Grafschaft in Kreuzwertheim. Darüber hinaus entdeckten sie Kultur und Kulinarik.

Wiederholungen gibt es am Montag, 24. August, um 3.05 und um 6 Uhr im BR Fernsehen, am Mittwoch, 26. August, um 12.45 Uhr auf 3sat und am Freitag, 28. August um 13.30 im BR-Fernsehen.

