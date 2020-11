Vielfältige Reize der Ferienlandschaft vorgestellt

Main-Tauber-Kreis.Mit den 50 schönsten Zielen befasst sich das Buch „Best of Taubertal“ von Dieter Buck. Auf 130 Seiten beschreibt der Wanderbuchautor die Highlights der Ferienlandschaft entlang der Weinstraße Taubertal.

Auch Einheimische können hier noch etwas Neues über ihre Heimat erfahren.

Die Route der Weinstraße Taubertal bietet traumhafte Natur in Verbindung mit Kultur und Kulinarik in Städten und Gemeinden. „Dies bringt der Autor den Lesern auf originelle Weise nahe“, erklärt Landrat Reinhard Frank, Vorsitzender des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“.

Schönheiten und Kultur

Von Rothenburg bis Wertheim hat das „Liebliche Taubertal“ landschaftliche Schönheiten und Genuss zu bieten wie nur wenige Kulturlandschaften in Deutschland. Dieter Buck stellt in dem 2020 erschienenen Wander- und Ausflugsführer die zehn Premium-Ziele vor, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Genannt werden hier Freudenberg, unter anderem mit der Freudenburg und dem idyllischen Badesee, die Burg Wertheim, das Kloster Bronnbach, die Altstadt Tauberbischofsheims, die Weinstadt Lauda-Königshofen, die pittoreske Parklandschaften in Bad Mergentheim, der Schlosspark in Weikersheim, die Balthasar-Neumann-Brücke in Tauberrettersheim, der Altar in der Creglinger Herrgottskirche als Hauptwerk Tilman Riemenschneiders und die mittelalterliche Stadt Rothenburg ob der Tauber.

Als 40 weitere Glanzpunkte einer Reise durchs „Liebliche Taubertal“ werden zunächst Kreuzwertheim und Wertheim mit ihren altehrwürdigen Gebäuden, den Attraktionen vom Museum bis zur Shoppingmeile und den urigen Weinorten genannt. Weiter geht es über Külsheim und Gamburg bis Niklashausen, wo mit der Heimat des „Pfeiferhannes“ auch historische Gegebenheiten eingeflochten werden. Die mächtige Kirche in Königheim, die Oktogon-Kapellen in Grünsfeldhausen und Wittighausen, die Barockkirche in Gerlachsheim und der Dom des Frankenlands in Wölchingen sind Beispiele für lohnende Ziele für Besucher, die an sakraler Kultur interessiert sind.

Bad Mergentheim mit seinem sehenswerten Stadtzentrum, dem berühmten Grünewald-Madonnenbild in Stuppach, der Solymar-Therme und dem großen Wildtierpark sind weitere Seiten gewidmet. Von der Burgruine Neuhaus über den Weinort Markelsheim geht es in den Südosten nach Creglingen mit seinen Museen, dem keltischen Oppidum in Finsterlohr und der Holdermühle mit der durch die Wirtsstube verlaufende bayerisch-württembergischen Grenze. Nicht vergessen hat Autor Dieter Buck geologische Besonderheiten wie die Trockenhänge bei Böttigheim und die Steinriegellandschaft bei Weikersheim.

Weinanbaugebiete

Wertvolle Tipps, Hinweise und Anmerkungen zur Historie, zu den drei Weinanbaugebieten Baden, Franken und Württemberg, zu Landschaft, Kultur und kulinarischem Profil sowie viele hilfreiche Adressen machen diesen Führer zu einem idealen Planer für einen kürzeren oder auch längeren Aufenthalt in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.11.2020