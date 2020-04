Viele Schüler müssen noch draußen bleiben

Fernlernen hießt das Gebot der Stunde, manche Eltern fühlen sich vom Home-Schooling, gepaart mit Home-Office komplett überfordert. Doch so langsam soll eine Perspektive entstehen.

Main-Tauber-Kreis. Kultusministerin Susanne Eisenmann ist derzeit eine gefragte Frau. Schließlich wollen Lehrer, Eltern und Schüler wissen, wie es mit dem Unterricht in Baden-Württemberg weitergeht. Für die Abschlussklassen, so viel steht fest, startet der Unterricht am Montag, 4. Mai, wieder. Das hatte Eisenmann bereits vor einer Woche angekündigt. Am Dienstag, 28. April, schob sie einen Brief nach, den sie ausdrücklich auch an die Eltern richtete.

Stufenweiser Einstieg

Dort ist von einem „stufenweisen Einstieg der Schulen in den Präsenz-unterricht“ für Schüler der allgemeinbildenden Schulen die Rede. Konkret heißt das: Schüler, die ihren Abschluss in diesem oder im nächsten Jahr absolvieren und die Real-, Werkreal- Gemeinschaftsschule oder das allgemeinbildende Gymnasium besuchen, gehen ab dem 4. Mai wieder zur Schule.

Nicht ganz das gleiche gilt für die beruflichen Schulen. Dort werden zunächst ausschließlich nur die Abschlussklassen mit zentralen Prüfungen in kleinen Gruppen unterrichtet, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Darunter fallen die Schüler der beruflichen Gymnasien, der Wirtschaftsschulen, des Berufskollegs II , der einjährigen Berufsfachschulen, der berufssvorbereitenden Bildungsgänge sowie der letzte Jahrgang der Berufsschule.

Auch bei den Hauptschülern gibt es eine Einschränkung: „Die Schülerinnen und Schüler in Klasse 8, die im nächsten Jahr den Hauptschulabschluss anstreben, sowie die weiteren Jahrgangsstufen konnten wir leider aus Gründen der Kapazität und des lnfektionsschutzes in dieser ersten Stufe noch nicht einbeziehen“, heißt es im Schreiben der Ministerin.

Ziel sei es aber in jedem Fall, allen Schülern in allen Schularten und Jahrgangsstufen noch in diesem Schuljahr zumindest teilweise Präsenzunterricht zu ermöglichen. Eisenmann weist zudem darauf hin, dass Schüler, die selbst oder deren Familienangehörige zu Risikogruppen gehören, nicht am Unterricht teilnehmen müssen. Sie würden so gut wie möglich von ihren Lehrern betreut.

Auch die Pädagogen erhalten Schutz. Die über 60-Jährigen können selbst entscheiden, ob sie Unterricht im Schulgebäude oder von der Ferne aus halten. Auch Lehrer mit Vorerkrankungen oder Schwangere müssen nicht vor Ort unterrichten.

Wann die Grundschulen und alle anderen Klassen in den unterschiedlichen Schularten wieder öffnen, steht derzeit in den Sternen. Über den Zeitpunkt „nach den Pfingstferien“ wird allerdings spekuliert. Letztlich ist all das aber Kaffeesatzleserei, denn niemand weiß bislang, wie sich die Infektionszahlen mit dem Covid- 19-Virus vor dem Hintergrund des aktuell wieder angestiegenen Reproduktionsfaktors entwickelt.

Dass Fernlernen per Videokonferenz oder über E-Mail-Aufgaben und Korrekturen aufgrund fehlender Technik nicht für alle die ideale Lösung ist, weiß auch das Ministerium. Zwar gebe es viele positive Rückmeldungen über das Engagement der Lehrer, doch könnten nicht alle Schüler erreicht werden. Für diese Schüler soll es ab dem 4. Mai Präsenzangebote vor Ort an der Schule durch persönliche Förderung durch den Lehrer geben.

Dass auch die Schulen das ihre dazu tun, um die Situation zu bewältigen, wird am Beispiel der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim deutlich. „Wir haben einen Hygieneplan erstellt, auf den Toiletten gibt es neben Seife auch Desinfektionsmittel und außerdem eine Einbahnstraßenregelung in den Gängen“, so Schulleiter Robert Dambach. Er und seine Kollegen werden am Montag Mund-Nase-Schutzmasken verteilen, auch wenn diese nicht explizit vorgeschrieben sind. „Wie empfehlen aber, sie im Gang zu tragen“, so der Rektor.

Er hofft, nach den Pfingstferien die Pforten wieder etwas weiter öffnen zu dürfen. Mit den Prüfungsklassen sei zurzeit alles belegt.

