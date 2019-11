Viel Neues erfahren

Main-Tauber-Kreis.Bei der Veranstaltung „Mit dem Bus zum Wein“ wurde zu verschiedenen Weinanbaulagen gereist, um Winzer, Kultur sowie Städte und Gemeinden kennenzulernen. Die Fahrt gehört zu den Veranstaltungen, die der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ und der Arbeitskreis „Weinland Taubertal“ an der Tauber anbieten.

Der Bus führte die Gäste ins Schüpfer Tal. Besucht wurden die Weinberge und das Weingut Oehm in Oberschüpf. Das Winzerpaar Oehm erläuterte die Philosophie seines Weinguts. Oehm stellte heraus, dass der Betrieb auf Rebenvielfalt setze. Es werden Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner, Weißer Burgunder und Riesling und bei den Rotweinen Tauberschwarz, Schwarzriesling, Regent und Acolon angebaut. Darüber hinaus hat sich Oehm auf Brände spezialisiert, die aus Obst von eigenen Streuobstwiesen gewonnen werden.

Die Fahrt führte weiter zum Dom des Frankenlandes nach Wölchingen. Dort erläuterte Stadtarchivar Dr. Dieter Thoma die Baugeschichte und ging auch auf die frühere Bedeutung des Oberamts Boxberg ein. Er informierte über die wechselnden Besitzverhältnisse. Beeindruckt stimmten die Teilnehmern im Kirchenschiff „Großer Gott wir loben dich“ an. Zudem wurden Grünkernkostproben vom landwirtschaftlichen Betrieb Dietmar Hofmann aus Schwabhausen gereicht.

Die Reise führte anschließend nach Dittwar zum Winzerhof Wille. Die Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille und das Ehepaar Wille freuten sich über die Einbindung ihres Weinguts in die Aktion. Das Weingut Wille wird von fünf Schwestern bewirtschaftet. Die Weinberge wurden früher durch deren Großeltern unterhalten. „Uns war es ein Anliegen, diese Weinkultur zu erhalten und auch unseren Heimatort als Weinanbaugemeinde zu stärken“, so die Taubertäler Weinkönigin. Vorgestellt wurden der Graue Burgunder, ein Schwarzrieslingsekt und der Schwarzriesling selbst. Bei einem Spaziergang in die Weinberge wurde der Anbau erläutert. Ein herrlicher Panoramablick und dein von Willes gebackener „Bloatz“ entschädigten für die Mühe des Aufstiegs.

Zum Abschlusss der Reise ging es nach Dertingen in den Weinkeller Friedrich. Weingästeführerin Silvia Friedrich stellte von ihren lokalen Weinen den Dertinger Mandelberg Grauer Burgunder und Cabernet Cuvée vor. Auch ein Vesperbuffet wurde geboten. Bei musikalischer Unterhaltung durch Gerhard Lausberger klang die Fahrt aus. Die nächste Fahrt „Mit dem Bus zum Wein“ findet im kommenden Jahr am 5. Juli statt. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.11.2019