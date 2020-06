Video über die Fahrradstreifen der Polizei abrufbar

Main-Tauber-Kreis.Durch die Corona-Pandemie hat sich auch die Arbeit der Präventionsaußenstelle Tauberbischofsheim des Polizeipräsidiums Heilbronn völlig verändert. Die Veranstaltungen beispielsweise zur Enkeltrickbetrugsmasche oder Einbruchschutz sind momentan noch nicht wieder möglich, auch Verkehrstrainings in Kitas und Grundschulen fallen weg (wir berichteten). Der Bedarf hat sich in den letzten Monaten massiv verändert – und dem haben die Polizisten natürlich auch Rechnung getragen und sich entsprechend an die Situation angepasst: einige von Ihnen sind jetzt als „Fahrrad-Streifen“ im Main-Tauber-Kreis unterwegs. Wer mehr darüber erfahren möchte, auf dem Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten gibt es ein Video über die Fahrradstreifen der Polizei. Bild: Olivier Luksch

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.06.2020