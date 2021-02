Versuchter Raub an Bushaltestelle

Würzburg.Ein 22-Jähriger versuchte am Freitag in Würzburg unter Vorhalt eines Messers an das Handy eines 33-Jährigen zu gelangen. Gegen 12.45 Uhr traf der 22-Jährige an der Bushaltestelle Rothof in der Veitshöchheimer Straße auf den 33-Jährigen und versuchte, ihm unvermittelt dessen Mobiltelefon zu entreißen. Als ihm das nicht gelang, griff der 22-Jährige nach einem Brotmesser, das er dabeihatte. Passanten beobachteten den Angriff und entwaffneten ihn kurzerhand. Der 33-Jährige flüchtete in den inzwischen eingetroffenen Bus. Der Aggressor stieg ebenfalls zu und wollte nach dem Nothammer greifen, der allerdings mittels Drahtseil gegen eine Wegnahme gesichert war. Mehrere hinzugerufene Polizeistreifen nahmen den 22-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Der Somalier befand sich zum Tatzeitpunkt offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Kripo Würzburg ermittelt.

