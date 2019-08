Verlust von Biotopen setzt den Tagfaltern erheblich zu

Auf der Spur verschiedener Tagfalter waren die Teilnehmer eines Seminars des Naturschutzbunds.

Main-Tauber-Kreis. Insektensterben und allgemeiner Artenschwund sind zurzeit in der Öffentlichkeit präsente und teils heiß diskutierte Themen. Auch scheint ein gesellschaftlicher Konsens darüber zu bestehen, dass mehr für den Artenschutz getan werden muss. Man kann jedoch nur schützen, was man auch kennt. Was die Artenkenntnis von Tieren und Pflanzen anbelangt, so beklagen die Naturschutzverbände auch auf diesen Gebieten wachsende Defizite.

Deshalb bietet der Kreisverband Main-Tauber des Naturschutzbunds (Nabu) regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, um die Artenkenntnis zu verbessern und somit das allgemeine ökologische Bewusstsein zu schärfen. Galten frühere Seminare dieser Art Libellen, Feldhamster, Biber, Pflanzen und Schnecken, so sollte nun die Kenntnis der Tagfalter-Arten vertieft werden. Nabu-Kreisvorsitzender Michael Salomon freute sich in Beckstein über 15 Teilnehmer, die sich vom Schmetterlingsexperten Uwe Knorr in Theorie und Praxis in die äußerst attraktive Gruppe der heimischen Tagfalter einführen lassen wollten. Unterstützt durch eindrucksvolles Bildmaterial gab Uwe Knorr zunächst einen Überblick über Merkmale, Familien, Verbreitung und Nahrung der Tagfalter, bevor er Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen, die zum Erhalt dieser wunderbaren Insekten beitragen, erläuterte.

Der Referent machte deutlich, dass sich das Taubertal aufgrund seiner geologischen und klimatischen Gegebenheiten – warm, trocken, karg – durch eine große Vielfalt an Tagfalterarten auszeichne. So gebe es hier noch den sehr seltenen Segelfalter und von den 40 in Deutschland vorkommenden Bläulingsarten kämen rund 30 Arten im Taubertal vor. Auf den Artenrückgang eingehend, erläuterte Uwe Knorr, dass neben anderen Gefährdungsfaktoren wie Parasiten vor allem vom Menschen die größte Gefahr für die Schmetterlinge ausginge: Überdüngung, Pestizideinsatz und hauptsächlich Biotopverlust seien als Hauptursachen zu nennen.

Man könne, so der Referent, den Schmetterlingen aber auch auf vielfältige Weise helfen: Verzicht auf Pestizide und Düngung, Anlage von Blühstreifen, extensive Bewirtschaftung. Auch wie Wiesen gemäht oder gepflegt würden, spiele eine große Rolle. Durch die Beweidung einer Wiese könnten rund 80 Prozent der dort lebenden Insekten überleben, durch den Einsatz eines Balkenmähers noch etwa 50 Prozent, durch das Mähen mit dem Kreiselmäher allerdings nur noch rund 20 Prozent.

Diesem theoretischen Teil schloss sich eine mehrstündige praktische Übung an, bei der auf einer artenreichen Wiese mit Hilfe eines Keschers Tagfalter gefangen, bestimmt und dann wieder unbeschadet freigelassen wurden.

20 Arten, darunter so schöne wie der Magerrasen-Perlmuttfalter oder die seltenen Bläulingsarten Esparsetten-, Hauhechel-, Zahnflügel- und Kleiner Sonnenröschen-Bläuling, wurden bewundert und bestimmt. nabu

