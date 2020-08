Main-Tauber-Kreis.Die Radwegkirchen am Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ animieren zum Innehalten. Es sind Gotteshäuser sowohl der katholischen als auch der evangelischen Kirche. Sie sind an einem Radweg gelegen und verlässlich geöffnet, beschreibt Mitinitiatorin und Pfarrerin Heike Kuhn das Angebot. Radfahrer sind stets herzlich willkommen. Zu erkennen sind die Radwegkirchen an einem Signet. Vielerorts werden auch kleine praktische Hilfen speziell für Radfahrer bereitgehalten. Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ergänzt, dass es sich um sehenswerte Gotteshäuser handelt, die einen erheblichen Teil der kulturellen Vielfalt widerspiegeln. „Radwegkirchen sind Tankstellen für Leib und Seele“, sagt Müssig. Hier kann Kraft für den Alltag oder den nächsten Urlaubstag geschöpft werden. Insgesamt gibt es 23 Radwegkirchen in der Ferienlandschaft. tlt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020