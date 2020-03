Verein informiert

Tauberbischofsheim.Wer die verantwortungsvolle Tätigkeit einer Tagesmutter, eines Tagesvaters oder einer Kinderfrau ausüben möchte, erhält beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis die erforderliche Beratung, Qualifizierung und Begleitung.

Wer sich über die Tätigkeit als Tagespflegeperson beraten lassen möchte oder auf der Suche nach einer passenden Tagemutter/Tagesvater ist, lässt sich beraten am Donnerstag, 19. März, 9 bis 11 Uhr in der Sprechstunde des Tageselternvereins in der Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim. Anmeldung unter Telefon 09341 / 89782 87 bei Willaschek, oder am Montag, 30. März, 12 bis 14 Uhr in der Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Wertheim, Anmeldung unter Telefon 09341 / 8975331 bei Büttner-Roth. Die Beratung ist unverbindlich und kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der nächste Qualifizierungskurs I findet vom 16. bis 30. März statt. Einen individuellen Termin kann man in der Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 11 in Tauberbischofsheim, per Telefon unter 09341 / 8975331 oder 09341 / 8978287, per E-Mail info@tev-main-tauber.de oder im Internet www.tev-main-tauber.de vereinbart werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020