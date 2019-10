Verbesserung des ÖPNV fest im Blick

Ein Positionspapier übergab der Kommunale Arbeitskreis Kursbuchstrecke 780 Würzburg – Lauda an Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichart und an Ministerialdirektor Professor Uwe Lahl.

Main-Tauber-Kreis/Würzburg. Die Übergabe des Papiers erfolgte durch KAK-Schriftführer und Koordinator Heinz Ehrhardt aus Geroldshausen-Moos und dem Kirchheimer Alt-Bürgermeister Anton Holzapfel im Beisein der beiden Bürgermeister Marcus Wessels (Wittighausen) und Björn Jungbauer (Kirchheim), die neben ihren Amtskollegen der Städte und Gemeinden entlang der Bahnstrecke Würzburg – Lauda gleichsam hinter den Zielen und Forderungen des KAK stehen.

Bereits vor acht Jahren hatten sich neun Städte und Gemeinden entlang der der Frankenbahnlinie zwischen Würzburg und Lauda-Königshofen sowie Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim über die Ländergrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg hinweg zu diesem Arbeitskreis zusammengeschlossen, um im Einklang mit ihren jeweiligen ÖPNV-Aufgabenträgern (Stadt und Landkreis Würzburg sowie Main-Tauber-Kreis) eine Verbesserung des Öffentlichen Nahverkehrs zu erreichen.

Chance für die Regionen

Eine Chance für ihre Region sehen die beteiligten Kommunen in der Ertüchtigung der Bahnstrecke 780 (Würzburg – Heilbronn) zusammen mit anderen Eisenbahnlinien als Querverbindungen wie beispielsweise nach Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim. So soll der Verkehr zwischen Würzburg und Lauda weiter beschleunigt werden, damit eine komfortable ÖPNV-Anbindung an das Oberzentrum Würzburg und nach Lauda gewährleistet werde.

Gleichzeitig soll eine Verbesserung der Mobilität für die gesamte Bevölkerung im Korridor der KBS 780 durch Zubringerdienste zu den Bahnhaltepunkten erreicht werden. Ziel und Aufgabe des KAK ist es, ehrenamtlich gemeinsam mit den Kommunen auf der Achse zwischen Würzburg und Lauda die Bemühungen für Verbesserungen auf der KBS 780 zu bündeln.

Von den 2012 in einem Positionspapier dargestellten erforderliche Verbesserungsvorschläge; wurden bisher einige Maßnahmen durchgeführt. Dazu zählen unter anderem der jüngst fertiggestellte barrierefreie Ausbau des Bahnhaltepunkts Gaubüttelbrunn und der Bau des Main-Tauber-Radwegs entlang der Bahnstrecke Würzburg-Lauda, dessen länderübergreifender und interkommunaler Lückenschluss zwischen Kirchheim und Oberwittighausen gleichzeitig mit dem Bahnhaltepunkt feierlich als attraktive Ergänzung zum Schienenverkehr eingeweiht wurde. Zusätzlich erfolgte oder begonnene Maßnahmen sind zum Beispiel die Einführung des RB-Stundentakts sowie die Installation elektrischer Anzeigetafeln und Lautsprecheranlagen.

Weitere Maßnahmen nötig

Unter Berücksichtigung der Bundesvorgabe, dass bis 2028 alle baulichen Maßnahmen wie etwa im Zusammenhang mit dem Schienenverkehr auf der KBS 780 (Frankenbahn) abgeschlossen sein sollen, stehen dringend noch weitere erforderliche Ergänzungen und Maßnahmen an, wie der Arbeitskreis in seiner Stellungnahme fordert. Speziell auf Baden-Württembergs Seite im Main-Tauber-Kreis seien dies die Sanierungen und der barrierefreie Ausbau der Bahnhaltepunkte in Wittighausen, Zimmern, Grünsfeld und Gerlachsheim.

„Es zeigt sich täglich deutlich genug das beschwerliche ‚Heraushangeln’ der Fahrgäste auf den unebenen, sicherheitsgefährdenden Bahnsteigen an den nicht ausgebauten Stationen auf dieser Strecke aus den Zügen. Ebenso beschwerlich und sicherheitsgefährdend ist das tägliche Hinaufziehen in den Zug“, berichteten die Arbeitskreis-Vertreter und Wessels. Am Bahnhaltepunkt Wittighausen stelle sich nach mehr als 75 Jahren noch immer die gleiche bauliche Situation dar wie auf einem Bild 1945 ersichtlich, verdeutlichte der Bürgermeister illustrierend.

Leitlinien entsprechen

„Durch die weitere Qualitätsverbesserung der Strecke Würzburg – Lauda soll den Leitlinien der Gesetze über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern und in Baden-Württemberg entsprochen werden“, heißt es in dem Positionspamphlet weiter. Danach solle der Eisenbahn- und sonstige Schienenverkehr als Grundangebot des öffentlichen Personennahverkehrs ausgestaltet und das übrige Angebot darauf ausgerichtet werden.

Zudem seien sich die Mitwirkenden und Kommunen des Arbeitskreises ihrer Verpflichtung gegenüber nachkommenden Generationen bewusst.

Da durch den Verkehrssektor etwa ein Viertel der anthropogen erzeugten Treibhausgase freigesetzt werde, seien für die Bevölkerung attraktiv gestaltete Angebote im ÖPNV-Schienenverkehr zwingend zu schaffen, um die umweltpolitischen bundes- und europaweiten Vorgaben zur Minimierung des CO2-Ausstoßes zu erfüllen.

Dadurch könne eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf die Bahn und einhergehend eine Verringerung der Treibhausgas-Emissionen erreicht werden.

„Die erforderlichen Ergänzungsmaßnahmen sollen in Form dieses Positionspapiers zur Fortschreibung an die ÖPNV-Aufgabenträger, die Verkehrsministerien in Bayern und Baden-Württemberg als auch an weitere Verantwortliche wie etwa der Deutschen Bahn herangetragen werden“, ließen die Arbeitskreis-Akteure nebst Wessels verlautbaren.

Die Realisierung dieser Maßnahmen solle im Hinblick auf das Jahr 2028 weiterhin Schritt für Schritt erfolgen als auch auf diesem Wege zum Erreichen einer weiteren Verbesserung der Situation für die Bevölkerung im „Grenzland“ zwischen Bayern und Baden-Württemberg beitragen.

Neben Wessels und Jungbauer wurde die länderübergreifende und interkommunale Petition ebenso vom Würzburger Oberbürgermeister sowie den Bürgermeistern aus Grünsfeld, Lauda-Königshofen und Reichenberg als auch von den beiden Landräten des Kreises Würzburg und Main-Tauber unterzeichnet.

