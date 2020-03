Veranstaltungen werden abgesagt

Main-Tauber-Kreis.Die geplante „Landpartie“ im Rahmen des „BTHVN2020 Musikfrachters“ findet nicht statt. Dies teilte Dr. Ulrich Wüster von der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) in Weikersheim mit. Die „Beethoven Jubiläums Gesellschaft Bonn“ habe das gesamte Musikfrachterprojekt mit allen Veranstaltungen in Deutschland und Österreich abgesagt. Auf Nachfrage wurde der JMD bestätigt, dass dabei auch die gesamte „Landpartie“ mit den Veranstaltungen „Ein Ständchen für Beethoven“ am 31. März in Bad Mergentheim sowie das Konzert mit der „Bonner Hofkapelle“ am 1. April in der Tauberphilharmonie Weikersheim eingeschlossen sind. Es entfallen auch die in Wertheim und Tauberbischofsheim geplanten Schulworkshops und die offene Probe in Weikersheim. jmd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020