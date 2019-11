Veranstaltungen für das kommende Jahr

Main-Tauber-Kreis.Der Veranstaltungskalender für das kommende Jahr für die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ und den Main-Tauber-Kreis ist neu erschienen. Mehr als 1000 Veranstaltungen sind darin gelistet. Der Veranstaltungskalender wird gerne von der heimischen Bevölkerung und den Gästen für die persönliche Urlaubs- und Freizeitplanung genutzt.

Die Broschüre wird in Kürze bei den Städten und Gemeinden sowie den touristischen Büros ausliegen. Sie gliedert sich in die allgemeine Veranstaltungsübersicht, den Theaterkalender, den Kulturkalender mit den überörtlich bedeutsamen Veranstaltungen in historischen Kulissen wie Burgen, Schlössern und Klöstern sowie in die Kategorie „Taubertäler Rad- und Wanderveranstaltungen“.

Viele Themenbereiche

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch der Weinkalender und die Übersicht der Besenwirtschaften mit ihren Öffnungszeiten. Außerdem ist im Veranstaltungskalender eine Übersicht über Termine unter dem Motto „Kirche am Weg“ enthalten. Aufgrund dieser Informationen können künftige Urlaubsgäste bereits jetzt ihren Aufenthalt im „Lieblichen Taubertal“ planen. „Gerade die Vielfalt der Angebote lockt zahlreiche Besucher ins Taubertal. Aber auch Einheimische fühlen sich durch unseren Veranstaltungskalender angesprochen“, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“, Jochen Müssig.

Der Veranstaltungskalender ist auch kostenfrei erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, Fax 09341/82-5700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de (Internet: www.liebliches-taubertal.de). tlt

