Unfälle und quer stehendeLastwagen

Main-Tauber-Kreis.Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle und Behinderungen wurden am Freitagmorgen der Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gemeldet. Insgesamt waren es bis 10 Uhr 19 Unfälle und zehn Behinderungen wie vereiste Fahrbahnen oder feststeckende Lastwagen.

Ein Fahrer, der bei Aglasterhausen mit seinem Pkw von der Straße abgekommen war und sich überschlagen hatte, wurde leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es beim Sachschaden.

In Lohrbach rutschten am Bahndamm mehrere Autos von der spiegelglatten Straße in einen Vorgarten. Aus dem Landkreis Heilbronn wurden fünf, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs, aus dem Main-Tauber-Kreis vier und aus dem Hohenlohekreis drei Unfälle gemeldet. Im Bereich Schöntal und bei Buchen standen mehrere Lkw quer und konnten nicht weiterfahren. Bei Neuenstein blockierte ein quer stehender Lastwagen eine Straße. Auch zwischen Külsheim und Tauberbischofsheim kam es wegen Eisglätte zu Behinderungen. pol/su

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019