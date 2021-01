Über 110 Covid-19-Fälle in den Kliniken

Überfüllte Krankenhäuser und Intensivstationen, die eine Verlegung von Covid-19-Patienten mittels Konvoi in andere Kliniken nötig machen, will man in der hiesigen Region nicht erleben. Die aktuelle Corona-Lage in den Krankenhäusern wird als angespannt, aber noch beherrschbar beschrieben.

