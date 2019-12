Transparenz bei Eingliederung gefordert

Kloster Bronnbach ist ein teures Kleinod im Landkreisbesitz. Das wissen alle Kreisräte, die sich regelmäßig mit den Verlusten befassen.

Main-Tauber-Kreis. Eine transparente Darstellung aller Positionen forderten die Kreisräte auch dann, wenn der Eigenbetrieb ab dem 1. Januar zur Landkreisverwaltung zurückkehrt. „Die Generalverpachtung hat zu keiner Verbesserung des Ergebnisses geführt“, so Manfred Schaffert (CDU), der sich in seiner Prognose verstärkt sieht. Vielmehr ärgert ihn, dass durch die Verpachtung auch die Raummieten für Orangerie, Bernhard- oder Josephsaal in Höhe von 48 000 Euro weggefallen sind. „In keiner Wirtschaftsberechnung waren diese Ausfälle enthalten“, monierte er bei der Sitzung des Kreistags am Mittwoch.

Deshalb beantragte er, bis zum 30. Juni eine Analyse aus Vorpacht- und Nachpachtvertrag 2018/19 vorzulegen, um einen Vergleich herzustellen. Unverständnis zeigte er für einen Nachlass von 33 Prozent auf die Nebenkosten.

Auf eine transparente Darstellung der Positionen pochte auch Alfred Bauch (SPD), die die Wahrung der Pachtmodalitäten ansprach. „Wenn alle zusammen an einem Strang ziehen, kann es eine positive Entwicklung geben“, zeigte er sich allerdings vorsichtig optimistisch.

Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen) sprach davon, dass der Integration des Eingenbetriebs in den Kernhaushalt nur mit Bauchgrimmen zugestimmt wurde. Der Kreistag habe darauf zu achten, dass die Zahlen stimmen und nicht im Kernhaushalt untergehen. Auch er mahnte Transparenz an.

