Träger bleiben auf Corona-Kosten sitzen

Main-Tauber-Kreis.Sie fallen durch alle Raster und gehen bei den Corona-Hilfen leer aus. Dabei betreuen sie – ebenso wie die Pflegeeinrichtungen für Senioren – eine vulnerable Gruppe: Menschen mit Behinderungen. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg will auf diese Situation aufmerksam machen. „Mitten in der zweiten Infektionswelle gibt es seitens der Landesregierung nach wie vor keine Signale, sich an den Corona-bedingten Mehrkosten in der Behindertenhilfe zu beteiligen“ erklärt Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende der Liga-Baden-Württemberg die derzeitige Lage.

Alle seien aufgefordert worden, die Epidemie einzudämmen. Die Tagespflege und die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen seien geschlossen worden, bei Mitarbeitern und Bewohnern hätte es landauf landab Quarantänefälle gegeben, so Wolfgramm. Überstunden seien angefallen, um Menschen in ganz unterschiedlichen Wohnformen zu betreuen. „Ein Novum waren Besuchsverbote und Ausgangssperren“, blickt sie auf die erste Welle im Frühjahr zurück.

Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel waren nur schwer zu beschaffen. Es sei eine Herkulesaufgabe gewesen. Mit dem Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz und dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodEG) sollten 75 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Schnelle und unbürokratische Hilfe sei versprochen worden, doch gelte das für die Eingliederungshilfe, die Sache der Kommunen ist, nicht.

Mindereinnahmen

Mindereinnahmen, wie sie die Werkstätten durch Schließungen zu verzeichnen haben, würden nicht abgedeckt. Hinzu komme jetzt noch die Test- und Impfstrategie. „Wie wir die nächsten Monate überstehen sollen, ist mir rätselhaft“, so die Liga-Vorstandsvorsitzende.

„Durch zusätzliche Sach- und Personalkosten sowie Mindereinnahmen sind 84 Millionen Euro für das ganze Jahr in den Einrichtungen der Behindertenhilfe in Baden-Württemberg aufgelaufen“, rechnet Dr. Annete Holuscha-Uhlenbroch, Vorstandsmitglied der Liga-Baden-Württemberg, hoch. Würden die durch Corona entstandenen Kosten in der Altenhilfe voll abgedeckt, sei dies in der Eingliederungshilfe nicht der Fall. Seit den ersten Gesprächen im April habe sich nichts getan.

Bereits abgegolten

„Alle Verbände, die in der Behindertenarbeit aktiv sind, haben sich mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammengeschlossen, um gemeinsam an das Land heranzutreten, weil Kommunen diese Summen nicht allein stemmen können“, erläuterte sie. Doch die Antwort sei ernüchternd gewesen. Alles sei bereits durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt abgegolten, hieß es.

Um sich nicht abspeisen zu lassen, seien die Fraktionsvorsitzenden im Landtag gebeten worden, ein parlamentarisches Verfahren einzuleiten, um Mehrkosten in den Nachtragshaushalt aufzunehmen. Zwar habe es von der CDU ein positives Signal gegeben, doch bis heute sei nichts geschehen, so Holuscha-Uhlenbroch. „Es kann nicht sein, dass in Baden-Württemberg Einrichtungen zum Spielball zwischen Kommunen und Politik werden.“

In anderen Bundesländern laufe das anders, was an den Gebietsaufteilungen liege. In Nordrhein-Westfalen habe man es mit zwei Landschaftsverbänden, in Bayern mit sieben Bezirken zu tun. In Baden-Württemberg aber mit 44 Stadt- und Landkreisen.

Fünf vor zwölf

Dennoch ist sie sich sicher, dass es auch im Südweststaat möglich sei, eine solche Finanzierung durch die Corona-Rücklagen zu stemmen. Gemeinnützige Einrichtungen dürften per Gesetz keine Rücklagen für Eventualfälle bilden, führte sie an und mahnt: „Es ist fünf vor zwölf, denn bald werden die ersten Einrichtungen schließen.“

Caritasverband betroffen

Michael Müller, Geschäftsführer des Caritas-Verbands im Tauberkreis, erläuterte die Situation vor Ort. Der Caritasverband sei Träger einer großen Werkstätte an drei Standorten. Darüber hinaus biete er für rund 100 Menschen besondere Wohnformen und ambulante Angebote.

„Bis zum Jahresende belaufen sich die Mehrkosten für Personal und Schutzmaßnahmen auf über 300 000 Euro“, rechnet Müller vor. Für Sachkosten gebe es keine Aussicht auf Unterstützung, obgleich Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel unabdingbar seien. Allein für die Werkstätten fielen hier rund 30 000, in den Wohneinheiten 10 000 Euro an. Um die Angehörigen über Maßnahmen zu informieren, seien allein 3000 Euro für Porto aufgelaufen. Hinzu kämen Mehrkosten für das Personal. Allein während der Schließung mussten die Menschen mit Behinderung, die sonst in der Werkstatt arbeiten, in Wohnheimen betreut werden. Nach der Öffnung galt es täglich, Fieber zu messen und während der Arbeit das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zu gewährleisten.

„Ich schaue mit Sorge in die Zukunft“, so Michael Müller. Derzeit befinde man sich in der zweiten Corona-Welle, deren Ende nicht abzusehen sei. Intensiv befasse sich der Caritasverband auch mit dem Thema Impfen, was wiederum Mehrkosten bedeuten dürfte.

Bauprojekt auf Eis gelegt

Belastend sei zudem, dass der Förderzuschuss für das geplante Neubauprojekt in Boxberg für Menschen mit Beeinträchtigungen mit Schreiben vom 19. November auf Eis gelegt wurde. Müller: „Da hängen wir jetzt in der Luft.“ Sein Wunsch ist es, Klarheit zu gewinnen. Seine Meinung lautet: „Das Land ist in der Pflicht.“

Die Verantwortlichen anderer Einrichtungen im Land untermauerten Müllers Forderung. Thomas Edelbluth, Vorstand des Vereins Sonnenhof in Schwäbisch Hall, mahnte unbürokratische und schnelle Hilfe an, bevor den Trägern die Luft ausgehe. „Bei uns werden Menschen auf der Strecke bleiben“, prophezeite er. Bis September seien allein bei seinem Verein 750 000 Euro Mehrausgaben notwendig gewesen, davon 150 000 Euro für Schutzmaßnahmen.

Existenziell bedroht

Tobias Braun, Geschäftsführer der Karl-Schubert-Gemeinschaft mit Sitz in Filderstadt, spricht von einem „Schwarzer-Peter-Spiel“. Braun: „Der Schwarze Peter liegt bei den Leistungserbringern und somit bei den Leistungsbeziehern. Wenn das noch länger dauert, sind die Träger existenziell bedroht.“

