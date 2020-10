Tourismusverband setzt konsequent auf Qualität

Main-Tauber-Kreis.In der Herbstarbeitssitzung des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ wurden vorausschauende Beschlüsse für 2021 gefasst. Hierbei wird weiterhin konsequent auf Qualität gesetzt. Es wurde durchaus optimistisch nach vorne geschaut. Teilgenommen haben Vertreter der Städte und Gemeinden sowie der kulturellen und der Freizeiteinrichtungen.

Wie der Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“, Jochen Müssig, in der Sitzung erklärte, werden noch im Herbst der Panoramaweg und der Wanderweg LT6 „Wasser.Wein.Weite“ durch den Deutschen Wanderverband überprüft. „Wir hoffen sehr, dass das Qualitätssiegel Wanderbares Deutschland für beide Wege erneut zuerkannt wird“, sagte Müssig. Denn die Sitzungsteilnehmer waren sich einig, dass gerade in schwierigen Zeiten – wie der aktuellen Corona-Situation – die Qualität des touristischen Angebots stimmen muss.

In diesem Zusammenhang appellierte Geschäftsführer Müssig an die Städte und Gemeinden, bei der Pflege der Rad- und Wanderwege nicht nachzulassen. Hierzu gehören die Oberflächen, die lückenlose Beschilderung und das Schaffen von Rastplätzen oder Fernblicken. Neben dem Appell dankte er den Städten und Gemeinden für deren Einsatz, denn ohne dieses Zutun könnten die Qualitätsangebote im „Lieblichen Taubertal“ nicht vorangebracht werden.

Breiten Raum nahm die angestrebte Zertifizierung als Radreiseregion durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ein. In Zusammenarbeit mit den Kommunen hat der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hierfür zehn Routen ausgewählt, die Qualität in der Fläche schaffen. „Wir möchten neben dem Fünf-Sterne-Radweg auch Routen in die Seitentäler in die zertifizierte Qualität des ADFC bringen“, verdeutlichte Geschäftsführer Müssig. Inzwischen hat eine Vorbefahrung durch den ADFC stattgefunden. Diese hat gezeigt, dass noch einige Aufgaben zu erledigen sind, bevor das Siegel zuerkannt werden kann.

Im Zuge dieser Vorbefahrung wurde auch gefordert, einige Radtouren thematisch noch konkreter zu benennen und mit dem durch Radler zu Erlebenden in Einklang zu bringen. Deshalb haben die Teilnehmer der Arbeitssitzung beschlossen, die zehn ausgewählten Routen künftig mit diesen Namen zu bezeichnen: Klassiker, Etappe 3: „Roter Bundsandstein an der Tauber“, Erlebnistour 1: „Um die große Mainschleife und zum Wein“, Erlebnistour 3: „Zum Frankendom nach Wölchingen“, Erlebnistour 4: „Zu sakralen Kunstdenkmälern“, Erlebnistour 9: „Durchs Wachbach- und Vorbachtal“, Erlebnistour 13: „Mainradweg“, Erlebnistour 14: „Brehmbachtal – Hoher-Herrgott – Taubermündung“, Erlebnistour 15: „Von der Hohenloher Ebene zur Tauber“.

Für zwei Routen werden noch passende Namen gesucht. Beschlossen wurde auch, dass sich die Städte und Gemeinden und der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ jeweils an den – nicht unbeachtlichen – Zertifizierungskosten anteilig beteiligen. „Für diesen Konsens danke ich, denn dieser belegt das gute touristische Miteinander von Rothenburg bis nach Freudenberg “, sagte Geschäftsführer Müssig.

In der Herbstarbeitssitzung wurden auch die Ergebnisse der Online-Buchung im ersten Halbjahr 2020 vorgestellt. Hier zeigte sich, dass trotz Corona in den Monaten April, Mai und Juni höhere Zuwächse als im Vergleichszeitraum des Vorjahres zu verzeichnen waren. „Ich appelliere deshalb nochmals an alle Gästebettenanbieter sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich, sich dem Online-Buchungssystem des Tourismusverbandes ‚Liebliches Taubertal’ anzuschließen“, erklärte Geschäftsführer Müssig. Dieses Online-Buchungssystem gehört einer Channel-Management-Organisation an und ist damit weltweit touristisch präsent.

Gerade in Corona-Zeiten, in denen die Menschen je nach Lage der Pandemie äußerst kurzfristig entscheiden, müsse heute einfach eine unmittelbare Buchungsmöglichkeit gegeben sein. Zudem sei dieses System preiswert. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle „Liebliches Taubertal“ in Tauberbischofsheim werden.

Informiert wurde auch über den Wandermonitor. Regelmäßig nimmt das „Liebliche Taubertal“ an dieser Gästebefragung durch die Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel teil. Diese bestätigt den Ansatz des Tourismusverbandes, denn die Menschen wandern heute öfter, aber auch kürzer. Deshalb sei es richtig gewesen, dass der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ gemeinsam mit seinen Städten und Gemeinden die Konzeption der Rundwanderwege überarbeitet und ergänzend ein meditatives Wanderangebot herausgebracht hat, sagte Müssig.

Diese Rundwege berücksichtigen die Ergebnisse des Wandermonitors, wonach eine gute Wegequalität, Erlebnisse im Kultur- und Naturbereich sowie Wegeetappen von maximal zwölf bis 15 Kilometer gewünscht werden. „Wir sind auf dem richtigen Kurs“, fasste Geschäftsführer Müssig zusammen.

Erörtert wurden auch die kommenden Vertriebsmaßnahmen. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ möchte alle Marketing-Möglichkeiten nutzen, auch die Direktansprache interessierter Gäste auf Messen und Märkten. Sollte letzteres wegen der Pandemie nicht möglich sein, wird verstärkt auf Städtewerbetouren und im Print-Bereich auf regionale und überregionale Maßnahmen gesetzt.

Die Vertreter der Städte und Gemeinden und des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ sind sich einig, dass bei anhaltender Corona-Situation Gäste vor allem aus der näheren und überregionalen Nachbarschaft gewonnen werden können. „Sie können die Situation im ‚Lieblichen Taubertal’ besser einschätzen, und wir hoffen sehr, dass im Jahr 2021 ein einigermaßen gutes Ergebnis zu erreichen ist“, formulierte Geschäftsführer Müssig eines der wichtigsten Ziele für 2021.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ plant, ab Spätherbst 2020 wieder die touristischen Marktplätze zu besuchen. Nach bisherigem Stand sind dies die Touristik und Caravaning in Leipzig, die CMT in Stuttgart, die f.re.e in München, die Reisen Hamburg, die ITB Berlin und der Maimarkt in Mannheim. Diese Planungen stehen unter dem Vorbehalt der Entwicklung im Zusammenhang mit Corona.

Beschlossen wurden zudem die vielfältigen Veranstaltungen im Zusammenhang mit 70 Jahre „Liebliches Taubertal“ und 30 Jahre „Main-Tauber-Fränkischer Rad-Achter“. Das Jubiläumsprogramm sieht Veranstaltungen und Termine rund um die Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur, Kulinarik und Aktiv vor. Geplant ist auch, dass es zwei Jubiläumsweine als Botschafter für das Taubertal und einen Jahres-Bildkalender geben wird.

„Gerade hierüber möchten wir potenziellen Gästen und der heimischen Bevölkerung die Schönheiten unserer Ferienlandschaft näherbringen“, sagte Geschäftsführer Müssig. tlt

